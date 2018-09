"Ayudemos a ayudar"

Elías Martiarena de 83 años de edad se encuentra internado hace una semana en un sanatorio de la ciudad capital. No tiene familiares y necesita de la ayuda de todos.

Preocupa la situación de Elías que reside en la ciudad de Palpalá donde Lidia Prieto, una de las fundadoras del Centro de Día "Virgen del Rosario", lo encontró en la calle y lo llevó a la institución donde le proporcionaron alimento y cuidados y es a partir de ese momento que ella se encargó de él. Desafortunadamente Lidia falleció hace 4 meses.

A la deriva, enfermo, sin contención y sin un plato de comida Elías tuvo que ser hospitalizado en Palpalá durante una semana sin contar con la presencia de familiares.

Diego Sosa, un trabajador de un comedor de adultos mayores, se enteró de esta situación y gracias a su corazón solidario se hizo cargo del abuelo acompañándolo en estos momentos difíciles.

En comunicación con El Tribuno de Jujuy, Diego comentó que gracias a la buena relación que forjaron, él pudo acercarse a Elías y ayudarlo en tareas específicas de higiene personal, traslados, asistencia y cuidados varios, sin embargo, todo ello no es suficiente.

Actualmente Elías se encuentra internado hace una semana en un sanatorio de la avenida Hipólito Yrigoyen de San Salvador de Jujuy, con un cuadro de anemia por la mala alimentación de los últimos meses y una lesión en un pie producida por la falta de higiene.

Cómo ayudar a Elías

"El abuelo está internado gracias a la solidaridad del director del sanatorio pero también necesitamos la colaboración de la gente", dijo Diego.

Lo que Elías necesita como prioridad son pañales para adultos, ropa y ropa de cama. También se puede colaborar con frutas y galletas.

Los interesados en ayudar deberán comunicarse con Diego Sosa al 388- 154960634.

Buscando a los familiares

Diego buscó a los familiares de Elías a través de varios medios de comunicación y a través de las redes sociales, pero todos los esfuerzos fueron en vano ya que nadie respondió al llamado.

"El abuelo me dijo que tiene una hermana, pero hasta ahora no apareció nadie. Tenía la esperanza de que aparezca algún sobrino o primo, pero nada. Creo que no tiene familiares porque me enteré que ya desde hace varios años está a cargo de diferentes apoderados", comentó. Todavía no hay fecha de alta para Elías y se desconoce cuál será su destino una vez que deje el sanatorio.

Por último, Diego agradeció a Gabriela Baduzzi del hogar "San Roque" por la colaboración, a dos de sus compañeras de trabajo que se ocupan de lavar la ropa del abuelo y al director y personal del sanatorio por la excelente atención.