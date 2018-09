Jujeños destacados en un concurso de Samsung

Cinco adolescentes jujeños se destacaron entre al menos dos centenares de participantes de todo el país en el Concurso Soluciones para el futuro 2018 de Samsung "Socialab", con su proyecto de prevención de afecciones cardíacas y cuidados del corazón llamado "Cardi Ar". Son los únicos jujeños y quedaron entre los 30 grupos seleccionados del país.

"La idea es prevenir todo lo que son ataques al corazón, y nuestro dispositivo permitiría detectar esos síntomas antes de que lleguen a tener un infarto. Toma arritmias, oxigenación en sangre, presión, si tiene fibrilación en el corazón", explicó Ana Cecilia Busellato, y agregó que podría hacer un eco y electrocardiograma.

Se trata de un proyecto de prevención que se gestó en la materia Microemprendimientos del Colegio Fasta "San Alberto Magno" ubicado en Río Blanco, por un grupo integrado por cinco adolescentes de entre 16 y 18 años. Ellos son: Juan Simón, María Villalba, Sofía Albornoz y Jimena Cárdenas además de Ana Busellato.

Para el proyecto denominado "Cardi Ar", idearon un aparato que se utilizaría en el pecho para realizar el estudio, un control del corazón y una aplicación que permitiría visualizar los datos medidos. "Lo nuestro no reemplaza al médico porque sabemos lo engorroso que es tener que ir al médico. Es prevención más que nada, y a través de una base de datos comparativo nosotros podemos determinar qué tan bien o mal está tu corazón", precisó.

La joven detalló que el dispositivo ideado tiene una base que se conectaría con el celular y que permite que empiece a funcionar el dispositivo para ver el control del corazón en el teléfono. Para ello consultaron en el Ministerio de Salud y a varios profesionales médicos a fin de ahondar en la temática. Aunque aún no desarrollaron el dispositivo, con el proyecto participan activamente del concurso "Soluciones para el Futuro 2018" de Samsung, en el que toman parte alrededor de 200 grupos de todo el país. Fue el único grupo jujeño que se inscribió y participó con éxito con el proyecto que en esa instancia suponía hacer un prototipo de la innovadora idea y contaron con apoyo del público que pudo votar por ellos.

Pasaron a la segunda instancia llamada "Cocreación" y quedaron seleccionados entre 30 grupos de todo el país. Actualmente esperan los resultados para ver si pasan a la tercera instancia. Todo el software y los elementos para crear el dispositivo aún no lo tienen y no llegaron a trabajar con el informático que los ayudará.

Sobre el certamen

El concurso fue lanzado por Samsung Argentina junto con "Socialab" y consiste en un programa "Soluciones para el Futuro" que se lleva adelante en el país desde 2014 y del que ya participaron 9.000 jóvenes y docentes de Argentina, Paraguay y Uruguay. Con ello se promueve la innovación y favorece la calidad educativa en adolescentes.

El perfil de los jóvenes

Los jóvenes creadores cursan quinto año y algunos definieron la carrera que seguirán el próximo año luego de sumergirse en el mundo de la innovación vinculada a la medicina. En el caso de Ana Busellato, expresó vehementemente al respecto que “la verdad que antes de comenzar con todo este proyecto no tenía idea de qué es lo que quería estudiar, pero siempre me enfoqué más en eso de la medicina”.

Otra de las adolescentes quiere ser genetista, otra estudiará licenciatura en Matemáticas, mientras que el varón aún no se decidió porque está en cuarto año. Del grupo, dos integrantes, Sofía y Ana, son de San Salvador de Jujuy y el resto de Palpalá, pero trabajan en conjunto fuera de las horas escolares para lograr su objetivo.

Además de trabajar en el proyecto para llegar a la última instancia del concurso, no dejan de lado las actividades propias de su edad. De hecho, las chicas actualmente son carroceras de su colegio y reparten su tiempo en la carroza a la que aportaron lo suyo.

La orientación del trabajo se basó en experiencias personales

El grupo de estudiantes eligió el tema ante la convocatoria de la materia Microemprendimientos y se centró en solucionar un problema de la sociedad, por lo que al detectar que son el cáncer, la obesidad y los problemas cardíacos se enfocaron en este último.

Los movilizaron situaciones del entorno familiar por lo que les atrajo buscar una solución práctica que no sea invasiva, al entender que algunas que sí lo son pueden ser nocivas para el paciente, en virtud de experiencias cercanas.

Una vez investigado y elegido el tema, encontraron la posibilidad de ingresar al concurso. La primera etapa fue en agosto, y ya culminó la segunda etapa que implicó presentar el video, el prototipo y el proyecto de investigación.

Ahora esperan la resolución del jurado para saber si pasarán a la etapa en la que podrían quedar seleccionados entre cinco grupos. Podrían ganar dispositivos tecnológicos aunque desconocen de qué tipo, y si ganasen lo recibirían ellos y la docente asesora, que en este caso es la profesora de la materia Microemprendimientos Virginia Talavera.

Aspiran a responder lo requerido en el concurso que busca compromiso social y talento creativo en soluciones a los problemas de su vida cotidiana o de la comunidad.

Las enfermedades cardíacas

La importancia del proyecto es la prevención de patologías cardíacas que cobran muchas vidas en todo el mundo.

Las enfermedades cardiovasculares constituyen un conjunto de entidades que afectan el corazón y los vasos sanguíneos. Cuando afecta los vasos sanguíneos puede comprometer órganos como el cerebro (enfermedad cerebrovascular), miembros inferiores, riñones y corazón. Dentro de las enfermedades cardiovasculares las de mayor ocurrencia son la enfermedad coronaria y la enfermedad cerebrovascular.

La dolencia coronaria es la enfermedad del corazón secundaria al compromiso de las arterias que lo nutren (arterias coronarias). Puede manifestarse como angina de pecho, o en forma aguda como infarto de miocardio. La enfermedad cerebrovascular se manifiesta principalmente en forma de ataques agudos (ACV) ya sea por obstrucción o sangrado de una arteria.

Existen varios factores reconocidos que aumentan el riesgo a desarrollar enfermedad cardiovascular, muchos son modificables. Un factor de riesgo modificable son prevenir, eliminar o controlar elevados de colesterol, triglicéridos y otras sustancias grasas en la sangre, presión arterial elevada, ácido úrico en la sangre, diabetes, obesidad, tabaquismo, falta de ejercicio físico y estrés crónico.

Se puede prevenir al dejar de fumar; reducir el consumo de alimentos con grasas saturadas, azúcar y sal; y sumar al menos 30 minutos diarios de actividad física.