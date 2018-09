Absuelven a un hombre acusado de usurpación

El Tribunal en lo Criminal Nº2 de Jujuy absolvió ayer por unanimidad al campesino Rodolfo Páez y a su familia, acusado de usurpación de tierras por las empresas Finca La Jujeña y El Mistol.

Rodolfo Gustavo Páez había llegado a juicio oral por la supuesta autoría del delito de "usurpación y amenazas", supuestos hechos ocurridos la primera quincena del mes de septiembre del 2011.

Los jueces Antonio Llermanos, Claudia Cecilia Sadir y Luis Ernesto Kamada, consideraron que no existió delito y absolvió a Páez, quién vive en el Paraje Las Vertientes en Palma Sola, Jujuy, desde hace 80 años.

Conocida la noticia de la sentencia un centenar de personas pertenecientes a distintas familias de trabajadores campesinos que viven en la misma finca y que conforman una comunidad de seis familias, quienes estuvieron acompañados de varias organizaciones sociales que esperaban con ansias el dictamen de la justicia de manera pacífica sobre calle Independencia frente a la guardia del hospital "San Roque" donde festejaron la sentencia.

Los alegatos

María José Castillo, defensora técnica de Páez, pidió en primer término la absolución de su defendido y la nulidad de participación por parte de la querella.

A partir de ahí realizó una encendida defensa de quienes trabajan la tierra y baso su alegato en el hecho de que a lo largo de todo el proceso no surge usurpación alguna por parte de Páez y mucho menos actos de amenazas o de violencia.

Hizo referencia que en 1942 ya habitaba en ese lugar la madre del imputado a la vez que señaló que el administrador de la finca La Jujeña Bustamante Pérez en declaraciones al Tribunal manifestó que a todas las familias del paraje Las Vertientes las conoció al mes de hacerse cargo y que nunca les cobró pastaje.

También remarcó que su defendido jamás cortó o rompió un alambrado y que tenía seis corrales antes que fuera acusado como usurpador.

La letrada hizo referencia a le extensión de la finca y que de las 40 mil hectáreas solo tienen mil en producción en Vinalito.

También presentó una importante cantidad de fallos que crean jurisprudencia.

Tanto el fiscal como la querella habían solicitado una pena menor para el imputado que consistía en tres meses de prisión.

Hecho histórico

María José Castillo afirmó que "es un hecho histórico porque en general los campesinos no llegan a un juicio oral porque son desalojados previamente, no sólo hemos evitado el desalojo, sino que en juicio oral hemos demostrado que quien tiene la tierra, quien la habita, la cuida es el poseedor y no basta con tener un título, no basta con comprar papeles en Buenos Aires, para llevar adelante el despojo a los campesinos ni pueblos indígenas".

La abogada afirmó a El Tribuno de Jujuy que "la resolución es la absolución, además se apartó la querella, lo que nosotros veníamos sosteniendo que no tenía que hacer nada acá, los fundamentos nos van a dar posteriormente, pero hemos logrado el objetivo que era visibilizar la lucha campesina, el problema de la tierra en Jujuy en la Argentina por sobre todo la desigualdad en el acceso a la justicia, las familias campesinas frente a empresas que compran títulos y utilizan el derecho penal para criminalizar".

Palabras de Páez

Con una profunda emoción marcada en su rostro Rodolfo Gustavo Páez resaltó que "es una alegría porque estamos en terreno que no molestamos a nadie, que queremos que nos dejen trabajar, queremos agradecer a los compañeros que nos han ayudado, mi agradecimiento para la gente de Jujuy, para los que están en las condiciones que estuve yo".

"No tenemos alambrado, es terreno fiscal del Estado, estamos ahí por cuatro generaciones, estuvieron los abuelos, los padres, estamos nosotros, nuestros hijos y el hijo mío tiene 44 y es de ahí de la zona" remarcoó para posteriormente confundirse en un prolongado abrazo con miembros de su familia que lo aguardaban emocionados.