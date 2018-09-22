Onda estudiantil

Conoce a las candidatas al cetro capitalino

22 DE Septiembre 2018 - 01:02 Esta noche a partir de las 20.30 en el Estadio Federación de Básquet se conocerá a la sucesora de Tamara Navarro. 

Conoce a las candidatas al cetro capitalino

CAROLINA UVIEDO, BACHI 19 DE YALA

CAMILA MENDOZA, CANÓNIGO GORRITI

MANUELA MUÑOZ, ESCUELA NORMAL

EUGENIA ARROYO, PROVINCIAL DE ARTES

AGUSTINA ROMERO, IPSEL

ANDREA CASTILLO, SECUNDARIO 32

AGUSTINA DÁVILA, PROVINCIAL 3

SOFÍA INTIMONE, SANTA TERESITA

MARTINA PFISTER, LOS LAPACHOS

SILVINA PALACIOS, COMERCIAL 2

BIANCA DÁVILA, REMEDIOS DE ESCALADA

BEATRIZ ALFARO, BACHILLERATO 21

ANDREA GONZALEZ, BACHILLERATO 2

EMILCE AGUADO, BACHI 24 DE LOZANO

GABRIELA ALARCÓN, SECUNDARIO 48

JOSEFINA ORDOÑEZ, COLEGIO Nº 2

LUCIANA SORIA, MARTÍN PESCADOR

GIANELLA ORELLANA, NUEVO HORIZONTE Nº1

MALENA DAZ GOMEZ, CHE IL

ELIANA ÁGREDA, DIVINO REDENTOR

NICOLE BOGADO, PABLO PIZZURNO

BARBARA LEITON, COLEGIO GIANELLI

AGUSTINA GÓMEZ, COMERCIAL 1

ABIGAIL VALDIVIEZO, MARINA VILTE

AYLÉN GUERRA, EMDEI

FIORELLA CARDOZO, POLIMODAL 3

MIKAELA POSSE, ETP Nº 1

CAMILA PUIG, BLAISE PASCAL

ITATÍ CRUZ, CRISTO REY

ELIANA CORTEZ, LA SALLE

NAZARENA REZLAN, NUEVA GENERACIÓN

CAMILA PAOLONI, MAYOR JUJUY

SOL ÁLVAREZ, CENTRO POLIVALENTE DE ARTES

SOFÍA ORTIZ, COLEGIO DEL SALVADOR

GIANELLA MARTINELLI, SECUNDARIO Nº 42

GUADALUPE SORIA, COLEGIO DEL HUERTO

VIRGINIA ALVAREZ, ESCUELA DE MINAS

VICTORIA DAJER, NUEVA SIEMBRA

ROCÍO BRAGEDA, EET N°1

DAIANA GÓMEZ, SECUNDARIO 33 DE REYES

AZUL ROBLES, SECUNDARIO 54

ARACELI GARECA, SECUNDARIO 2

NAHIR CRUZ, SECUNDARIO 23 DE OCLOYAS

MARIANA CONDORÍ, SECUNDARIO 34

VALENTINA HERNÁNDEZ, NACIONAL 3

ROCÍO SOTELOS, JEAN PIAGET

ROCÍO PERIÉ, BACHILLERATO 15

CATALINA BOSATTI, SANTA BÁRBARA

PILAR GLOSS, JOSÉ HERNÁNDEZ

AYELÉN AQUINO, SECUNDARIO 1

HUILEM SADIM, BACHILLERATO Nº 6

ALDANA FINES, PROVINCIAL 1

CARLA MARTÍNEZ, SECUNDARIO 43

CELESTE AIBA, BACHILLERATO 16

AGUSTINA LÓPEZ, SECUNDARIO 6

SOFÍA GARAY, OLGA AREDES

PAULA AMANT, EET N° 2

ZOI LYPNIK, NACIONAL 1

TAMARA NAVARRO, REINA CAPITAL SALIENTE DE LOS ESTUDIANTES

 

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