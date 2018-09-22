Conoce a las candidatas al cetro capitalino
22 DE Septiembre 2018 - 01:02 Esta noche a partir de las 20.30 en el Estadio Federación de Básquet se conocerá a la sucesora de Tamara Navarro.
CAROLINA UVIEDO, BACHI 19 DE YALA
CAMILA MENDOZA, CANÓNIGO GORRITI
MANUELA MUÑOZ, ESCUELA NORMAL
EUGENIA ARROYO, PROVINCIAL DE ARTES
AGUSTINA ROMERO, IPSEL
ANDREA CASTILLO, SECUNDARIO 32
AGUSTINA DÁVILA, PROVINCIAL 3
SOFÍA INTIMONE, SANTA TERESITA
MARTINA PFISTER, LOS LAPACHOS
SILVINA PALACIOS, COMERCIAL 2
BIANCA DÁVILA, REMEDIOS DE ESCALADA
BEATRIZ ALFARO, BACHILLERATO 21
ANDREA GONZALEZ, BACHILLERATO 2
EMILCE AGUADO, BACHI 24 DE LOZANO
GABRIELA ALARCÓN, SECUNDARIO 48
JOSEFINA ORDOÑEZ, COLEGIO Nº 2
LUCIANA SORIA, MARTÍN PESCADOR
GIANELLA ORELLANA, NUEVO HORIZONTE Nº1
MALENA DAZ GOMEZ, CHE IL
ELIANA ÁGREDA, DIVINO REDENTOR
NICOLE BOGADO, PABLO PIZZURNO
BARBARA LEITON, COLEGIO GIANELLI
AGUSTINA GÓMEZ, COMERCIAL 1
ABIGAIL VALDIVIEZO, MARINA VILTE
AYLÉN GUERRA, EMDEI
FIORELLA CARDOZO, POLIMODAL 3
MIKAELA POSSE, ETP Nº 1
CAMILA PUIG, BLAISE PASCAL
ITATÍ CRUZ, CRISTO REY
ELIANA CORTEZ, LA SALLE
NAZARENA REZLAN, NUEVA GENERACIÓN
CAMILA PAOLONI, MAYOR JUJUY
SOL ÁLVAREZ, CENTRO POLIVALENTE DE ARTES
SOFÍA ORTIZ, COLEGIO DEL SALVADOR
GIANELLA MARTINELLI, SECUNDARIO Nº 42
GUADALUPE SORIA, COLEGIO DEL HUERTO
VIRGINIA ALVAREZ, ESCUELA DE MINAS
VICTORIA DAJER, NUEVA SIEMBRA
ROCÍO BRAGEDA, EET N°1
DAIANA GÓMEZ, SECUNDARIO 33 DE REYES
AZUL ROBLES, SECUNDARIO 54
ARACELI GARECA, SECUNDARIO 2
NAHIR CRUZ, SECUNDARIO 23 DE OCLOYAS
MARIANA CONDORÍ, SECUNDARIO 34
VALENTINA HERNÁNDEZ, NACIONAL 3
ROCÍO SOTELOS, JEAN PIAGET
ROCÍO PERIÉ, BACHILLERATO 15
CATALINA BOSATTI, SANTA BÁRBARA
PILAR GLOSS, JOSÉ HERNÁNDEZ
AYELÉN AQUINO, SECUNDARIO 1
HUILEM SADIM, BACHILLERATO Nº 6
ALDANA FINES, PROVINCIAL 1
CARLA MARTÍNEZ, SECUNDARIO 43
CELESTE AIBA, BACHILLERATO 16
AGUSTINA LÓPEZ, SECUNDARIO 6
SOFÍA GARAY, OLGA AREDES
PAULA AMANT, EET N° 2
ZOI LYPNIK, NACIONAL 1
TAMARA NAVARRO, REINA CAPITAL SALIENTE DE LOS ESTUDIANTES