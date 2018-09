Desde la carcel, Julio De vido pido que le permitan ver el Superclásico

En una carta publicada en sus redes sociales el exfuncionario kichnerista dijo que “de no acceder” a su pedido, solicitará “salir los días que juegue la selección y mi club de preferencia y después del partido volver al penal”.

Nadie quiere perderse el Superclásico del próximo domingo entre Boca y River en La Bombonera. Ni siquiera los presos K. En una extensa carta dirigida directamente al ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, el detenido ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, exigió poder ver tanto los partidos de la Superliga como los de la Selección Argentina en el penal de Marcos Paz, donde cumple prisión preventiva.

“El sentido que tienen estas líneas es solicitar o mejor dicho exigir, como interno del SPF, ciudadano circunstancialmente detenido, nuestra igualdad ante la ley con el resto de nuestros conciudadanos de poder ver la Selección Argentina de Fútbol, como asimismo el campeonato de Primera División, actualmente o comúnmente denominado Superliga y obviamente otros deportes, fundamentalmente la de aquellos equipos que vistan la celeste y blanca”, señala ex texto compartido en sus redes sociales.



Con ironía, agrega: “Sr. Ministro no vaya a pensar que me refiero a la camiseta de Racing, sino a la de los colores de la bandera de la Patria, sí, la misma que Uds. están entregando al FMI todas las semanas”.

De Vido, hincha de Boca, remarcó que en la cárcel “todos los internos estamos impedidos de ver no solo a nuestros equipos preferidos en el principal campeonato de la AFA sino a nuestra selección en cualquiera de sus versiones deportivas, todo esto desde la supresión del programa Fútbol para Todos”.

“Le solicito a Ud. Sr. Ministro, que reitero, es uno de los que pidió mi detención, que cese inmediatamente esta nueva discriminación, injusta, inhumana y arbitraria, que constituye para todos los presos y presas del SPF un claro y duro castigo expresamente prohibido en la Constitución Nacional”, lanzó.



El ex funcionario kirchnerista aseguró que, “de no acceder” a su pedido, impulsará “una demanda por la violación sistemática y acumulativa (de cada partido que no pueda ver) a los derechos básicos fundamentales contra el Ministerio de Justicia, haciéndolo civil y penalmente responsable” a Garavano.

También afirmó que, de no conseguir la televisación del fútbol en la cárcel, solicitará “salir los días que juegue la selección y mi club de preferencia y después del partido volver al penal”.