Se amplió a $39 el saldo negativo de la tarjeta Sube

El Sistema Único de Boleto Electrónico amplió el margen de crédito negativo de $30 a $39, a fin de que los usuarios del servicio puedan continuar realizando viajes pese a haberse quedado sin saldo disponible en su tarjeta. De esta manera se podrán realizar entre dos y tres viajes extras, los cuales de descontarán al momento de realizar la próxima carga. Además, se anunció que quienes quieran adquirir la tarjeta plástica, esta tendrá un costo de $60.

Los nuevos precios fueron fijados a nivel nacional, y rigen para todas las provincias y localidades en las que opera el sistema, con la intención de ampliar este beneficio para los usuarios del transporte público. Según la nueva disposición, que comenzó a regir a partir del pasado 15, podrán disponer de hasta $39 para viajar luego de agotado el crédito de la tarjeta.

El secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad capitalina, Guillermo Marenco, aseguró que esta medida se aplicó en la provincia, al igual que en el resto de las 36 localidades del país en las que opera Sube, y se encuentra en plena vigencia. "Es una medida que se aplica a nivel nacional ya que el sistema es uno solo, de modo que una vez que impacta en Nación Servicios automáticamente se replica en todas las ciudades que tienen el servicio de boleto electrónico universal", dijo a la vez que recordó que desde hace más de una semana el nuevo margen negativo ya rige en Jujuy.

Además aseguró que se trata de un beneficio importante, por cuanto le permite a los usuarios contar con un margen mayor, sin tener necesidad de agilizar una nueva carga.

Nuevo precio de la tarjeta

Junto con esta actualización del saldo negativo de Sube, también se incrementó el valor de la tarjeta, un documento imprescindible para quienes utilizan el transporte público. La tarjeta tuvo un aumento progresivo y el último precio se había fijado en $50. Con este nuevo incremento, la tarjeta cuesta $60.

Según datos aportados por Nación Servicios, de las tarjetas que los usuarios dieron de baja en el último mes, el 75% fueron por pérdida o extravío, por lo que es creciente la cantidad de tarjetas que se adquieren por usuario, incluso por segunda o tercera vez. A partir de esta situación es que recomiendan que el uso de la tarjeta sea personal, y que esta sea registrada en la página web de Sube, ya que en caso de pérdida se podrá recuperar el saldo.

Sugieren denunciar el cobro por recargas

Ante la modificación del precio de la tarjeta Sube, algunos locales que la comercializan aprovecharon la ocasión para “remarcar” el precio con montos superiores a los dispuestos. Es que se registraron denuncias por parte de los usuarios quienes aseguran que llegaron a pagar hasta $80 por una tarjeta Sube, cuando cuesta $60.

En igual sentido, continúan las quejas de usuarios por el cobro de un plus de hasta $5 por cada recarga, monto que no debería cobrarse ya que la gestión por recarga es gratuita.

En este sentido, Guillermo Marenco aseguró que desde la comuna se realiza un monitoreo constante a fin de evitar cobros indebidos y que ante la denuncia de los usuarios, desde Nación Servicios piden colaboración al municipio a fin de que se verifique las irregularidades que pudieran existir, sean elevadas a ellos para que se tomen las sanciones correspondientes.

Las denuncias deben realizarse ante la mesa de ayuda de Nación Servicios en la pagina www.sube.gob.ar, o al 0800- 777-7823 (Sube).

Poco interés en dispositivo de cargo

El mes pasado se lanzó un dispositivo de Conexión Móvil Sube, el cual permite acreditar cargas electrónicas, previamente hechas, conectando el dispositivo a una computadora, celular o tablet. También, permite consultar el saldo y ver información de las últimas 10 cargas.

El mismo, no tuvo mucho éxito en la provincia, ya que no se registraron compras del artefacto. Esto tiene que ver con que, solo el dispositivo tiene un costo de $500 el cual prefiere ser invertido por los usuarios en carga de crédito.

Así también se pudo saber, a través de la opinión de los usuarios, que esta herramienta no sería de mucha utilidad, ya que la mayoría conoce las bocas de carga de la tarjeta Sube, de manera que no requieren de un artefacto de carga familiar, como este.

Si bien el dispositivo de Conexión Móvil Sube permite resolver algunos inconvenientes de carga, sobre todo los fines de semana donde son muy pocos los comercios que prestan el servicio, en la ciudad los usuarios advierten que para evitar inconvenientes se ven obligados a verificar el saldo y de ese modo tomar la precaución de no quedarse sin crédito los días feriados, sábados o domingos, por lo que en este sentido, tampoco sería de utilidad el dispositivo promocionado por Sube.

Pese a esto, quienes deseen adquirirlo, pueden hacerlo a través de Merado Libre o en la pagina web conexionmovilSUBE.com.ar. Las opciones de carga con este dispositivo son homebanking, TodoPago o Mercado Pago y cajeros automáticos. Igualmente después de realizar una cargar, esta se debe acreditar en el dispositivo de Conexión Móvil o en una Terminal Automática.