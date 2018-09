Intentaron incendiar la casa de presunto homicida

A una semana del crimen de Kevin Moreno (23) joven que luego de discutir con un hombre de 55 años fue apuñalado cinco veces en la intersección de las calles La Fe y De la Carcova del barrio Chijra, intentaron incendiar la casa del hombre que se encuentra detenido.

El hecho ocurrió la noche del domingo pasado en la vivienda de Juan Carlos Gareca, ubicada sobre calle Armanini, a escasos cien metros de ocurrido el crimen de Moreno, cuando los vecinos observaron que un grupo de jóvenes acumulaba maderas y basura en la puerta de la casa del imputado y prendieron fuego.

El incendio no se propagó gracias a la inmediata intervención de los vecinos que sofocaron el fuego que peligrosamente se había iniciado muy cerca de dos vehículos que estaban estacionados en ese lugar.

"Este hecho es sin dudas en respuesta al crimen del muchacho llamado Kevin Moreno, que vive a unas cuatro cuadras más arriba. Atacaron la casa del hombre que ya está detenido y como siempre, vamos a quedar en el medio nosotros que no tenemos nada que ver con esto", dijo un vecino que optó por no identificarse. "Del hecho conocemos muy poco, el hombre que ahora está detenido era conocido con el apodo de ‘Choper’ y el muchacho que fue asesinado compartía bebidas alcohólicas con él. Todos los fines de semana se juntaban en la esquina de la escuela (‘RIM 20’) a tomar, molestaban a los vecinos que se bajaban de los taxis compartidos, se agarraban a pelear. Este tal ‘Choper’ estaba siempre con un arma blanca en la cintura y amenazaba a los propietarios de los comercios cuando éstos no le querían vender alcohol", dijo el vecino.

Sobre el móvil del crimen, se conoce muy poco, lo que alcanzaron a ver algunos testigos es que se inició una pelea entre dos hombres que integraban un grupo de al menos seis personas y que uno de ellos tenía una arma blanca y lo atacó con cinco puñaladas y mientras era auxiliado por vecinos, el agresor se fue a refugiar a su casa.

"El muchachito que fue asesinado vivía por acá cerca, pero otros vecinos dijeron que era muy conocido y tenía amigos por todas partes, como ser del barrio Campo Verde y Malvinas Argentinas. No sabemos bien quiénes fueron los que intentaron incendiar la casa del hombre que está detenido, pero no podemos vivir para siempre con el miedo que un grupo de personas tome represalias por su propia cuenta y nos sigan atemorizando", dijo el hombre.

La denuncia se realizó en la Seccional 3º, quienes acudieron de inmediato al lugar, pero el fuego ya había sido controlado por vecinos.

Fue atacado a puñaladas en medio de una pelea

La muerte de Kevin Moreno ocurrió tuvo la noche del domingo 16 de septiembre, alrededor de las 23 en la intersección de las calles La Fe y De La Carcova del barrio Chijra de nuestra ciudad, en inmediaciones del establecimiento primario “RIM 20”.

Según las fuentes consultadas por nuestro medio, el hecho ocurrió en esa esquina que es utilizada como parada de los taxis compartidos, y en ese horario había un grupo de personas que fue testigo del violento ataque.

Una vecina del lugar, quien prefirió no identificarse por temor a represalias, le había dicho a nuestro diario que observó cómo los dos hombres protagonistas caminaban desde la calle De La Carcova en dirección a la calle La Fe, con una botella de bebida alcohólica y discutiendo, para encontrarse con otras personas que los aguardaban en la mencionada esquina.

La misma vecina hizo referencia a nuestro diario que minutos más tarde escuchó unos gritos y vio a un joven tirado en el cordón cuneta y que un grupo de personas pedía ayuda y llamaban a la Policía.

El ayudante fiscal Andrés La Villa solicitó la colaboración de los efectivos del Cuerpo de Infantería, Cuerpo Especial de Operaciones Policiales y División Canes, para cercar la vivienda y proceder a la detención de un hombre de 55 años de apellido Gareca. La víctima fatal fue identificada como Kevin Moreno (23), con domicilio en calle Lecherón, ubicada a unos 500 metros de donde ocurrió el fatal desenlace y según el médico de la Policía que examinó el cuerpo, presenta cinco heridas punzo cortante en la zona pectoral y abdominal, en dos costillas izquierdas y en la espalda.

Juan Carlos Gareca fue citado por el fiscal de Investigación Penal Aldo Lozano, conoció causa de imputación por el delito de “homicidio simple”, designó abogado defensor y se abstuvo a prestar declaración indagatoria durante la semana que pasó.