Demandarán al dueño de un multimedio jujeño

Ante el conflicto que mantiene el Estado provincial con el multimedio de Canal 2, que reclama una deuda de 220 millones de pesos, legisladores provinciales del oficialismo afirmaron ayer que se judicializará la deuda y la calificaron de "extorsiva".

Panfleteada. Legisladores oficialistas rechazaron la autoría de los papeles que ensuciaron la ciudad ayer.

En cuanto a la panfleteada anónima que se pudo ver ayer por las calles céntricas con la imagen del empresario de Canal 2, Eduardo Cammuso, con la frase "La extorsión y el apriete como método desestabilizador", los legisladores Gabriela Albornoz y Fabián Tejerina del bloque de la UCR se desentendieron de esa situación y sostuvieron que la Justicia dirimirá la deuda.

El conflicto aparentemente es por el cobro de una deuda de 55 mil pesos al Estado, aunque ahora el empresario televisivo estaría solicitando el pago de 220 millones de pesos. De manera que Fiscalía de Estado estaría demandando en la Justicia al multimedio.

La diputada Gabriela Albornoz afirmó que "estamos trabajando sobre la actitud del empresario con respecto a los hechos de extorsión hacia el Gobierno de la Provincia".

Respecto a la panfleteada, dijo que "estamos ocupados en los actos de gobierno, no tenemos tiempo de ver panfletos, en algunos medios se culpó a algún dirigente nuestro", afirmó.

"La actitud que tuvo este empresario es extorsionar a un Gobierno. Si la Justicia determina que se debe pagar la deuda, se pagarán los 55 mil pesos, que fue la demanda. En cuanto a la deuda de 220 millones de pesos es ilegítima. Me refiero a que no es acorde a derecho, se desconoce de dónde salen los montos. Este Gobierno cuida los intereses de los jujeños, no podemos salir a pagar esa deuda".

En tanto que el legislador Fabián Tejerina describió que "es una situación inentendible. No hablo de los periodistas, sino hablo de la decisión del propietario de la empresa que es diferente. Presentó un pedido de pago de una deuda de 220 millones de pesos. Había una deuda pequeña. Se planteó el conflicto y esto se tiene que dirimir en la Justicia que determinará qué deuda hay entre el Estado y un proveedor".

Recordó que hubo otros casos donde un proveedor judicialice una deuda para cobrar al Estado. "Es reprochable la voluntad y la actitud que a través de los medios de comunicación que pertenecen a este señor tengan una actitud de apriete, extorsión. Me parece que no se corresponde a la decisión que tomamos los jujeños de vivir de una manera distinta. A veces no se llega con el diálogo entonces se pone en manos de quien pueda determinar objetivamente una cuestión de esta: pero a veces esta actitud roza lo destituyente y hay una gran hostigación hacia los funcionarios, hacia el gobernador y el presidente del bloque", aseveró el legislador ante el conflicto con un proveedor.

La Oficina Anticorrupción podría intervenir en este conflicto para transparentar los hechos y la deuda con proveedores.

Metodología violenta

“Esto es un tipo de violencia que pensamos que habíamos superado, pero vuelve de nuevo. Es un tema de manejo de fondos públicos. Este Gobierno ha decidido no hacer ni convenios, ni ningún tipo de pago a este señor por el contrario está en manos de la Justicia. También de una figura penal de extorsión a un Gobierno para hacer efectiva esta deuda”, aseveró Tejerina.

“La deuda de 220 millones de pesos, es mucho dinero es mejor más salud, escuela, mejor alimentación es muy difícil comprobar semejante deuda de un proveedor que por lo menos parece muy dudosa, y debe ser objetivamente determinada. No es normal la metodología violenta, de constantemente desprestigiar. Estamos convencidos y venimos de una libre expresión de todas las opiniones independientes, a favor, en contra nunca hemos cuestionado antes de ser Gobierno ni ahora. Este Gobierno ha transparentado la relación con los medios”, afirmó Tejerina.