Zapla se esforzó y pudo sumar de a tres

Una victoria que valió doble. Altos Hornos Zapla se sacó la espina y en 4 fechas, con descanso de por medio, pudo lograr su primer festejo en Formosa ante San Martín gracias al cabezazo de Silveira que ingresó y entre tanto agobio por el sofocante calor, le dio otro aire para cortar esa ansiedad que se le venía negando tanto en el resultado como en los gritos.

Esta victoria se respaldó en el orden defensivo donde Villanueva y Santillán estuvieron concentrados para despejar cada uno de los embates, pero además Torralba mostró los reflejos necesarios cuando el rival lo exigió. Los laterales, Riveros y Casarino, no la pasaron bien en el ida y vuelta con muchas pelotas por el aire, pero con mucho sacrificio suplieron la firmeza que se requería.

En mitad de cancha los siderúrgicos tuvieron que batallar, literalmente, con Galarza a la cabeza y cuando había espacios Guzmán y Cartello intentaron conectarse, ambos terminaron fatigados, pero las proyecciones de Domínguez le dieron esa sorpresa que le faltaba al equipo y así llegó el gol tras una combinación con Silveira y Catálfamo que culminó en el festejo del volante salteño. Y en el ataque, Cuevas y Noriega, el desgaste fue valorado al final y más con la ventaja lograda, porque lamentablemente no fue su tarde sumado al ingreso de Catálfamo que tuvo dos claras chances de gol y no pudo concretar. Hoy el plantel realizará trabajos regenerativos por la tarde, crioterapia, ya enfocado en lo que será el domingo el encuentro que deberá afrontar contra Gimnasia y Tiro.

Justamente el DT "merengue", Cristian Corrales, apenas culminó el partido se gritó se desahogó y habló con El Tribuno de Jujuy para explicar que "fue un partido atípico y los que estuvieron aquí saben bien como es jugar un partido en esta cancha, con este clima y las medidas de la cancha, fue un partido directo, de segunda jugada. Creo que fuimos inteligentes y muy ordenados, valientes a la hora de poner la pelota al piso en un lugar donde no se podía y por eso bien merecidos estos 3 puntos por lo que viene haciendo el equipo desde el primer partido", agregando que "fue descomunal la entrega, lo que dejaron los jugadores en cancha no tiene nombre y se llevan un premio más que merecido. Tenemos un viaje largo de regreso y nos vamos a focalizar en el trabajo táctico y en la recuperación para llegar bien al próximo partido", empezó relatando.

Sin desviarse del objetivo pero conscientes que ahora recibirán al "albo" salteño remarcó que "nosotros tenemos que fijarnos en lo que venimos haciendo, seguir mejorando cosas, tratar de fortalecer nuestra localía, teniendo respeto por el rival pero mucho respeto por lo que venimos haciendo. El equipo en Formosa estuvo muy ordenado, fue inteligente a la hora de jugar y practico. Además los pocos minutos de fútbol que tuvo el partido fueron de Zapla así que eso me pone contento, pero no conforme y sé que no hay que relajarse", argumentó.

En alusión a la carencia de goles de sus delanteros opinó que "los partidos son así y tuvimos un par de mano a mano para abrir antes el partido pero después se dio la situación al revés porque Catálfamo le tiró el centro a Silveira que termina definiendo el partido. Esto va dedicado a mi hija que cumplió 4 años", cerró