El acuerdo con el FMI se amplía 7.100 millones de dólares

La Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciaron hoy un nuevo acuerdo para fortalecer el programa "stand-by" pautado en junio, con el cual se eleva de US$ 50.000 millones a 57.100 millones el monto total del auxilio financiero, al tiempo que se adelantan desembolsos.

El entendimiento fue divulgado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, junto a la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, en una conferencia de prensa en los Estados Unidos.

"Hemos acordado mejorar los montos", destacó el funcionario, quien aseguró que los desembolsos ya no tienen "carácter precautorio como establecía el acuerdo original" alcanzado en junio, lo cual significa que estarán disponibles para su uso como apoyo presupuestario.

En tanto, aseguró: "Mantenemos nuestro compromiso de tipo de cambio flexible".

Por su parte, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, renovó su apoyo al Gobierno argentino y resaltó: "La Gerencia del Fondo aprobó el programa".

Insistió, de ese modo: "Llegamos a un acuerdo sobre el fortalecimiento de las políticas que respaldan al acuerdo ´stand by´".

"Respaldo al plan económico para restablecer la confianza en los ambiciosos planes de reforma económica del Gobierno y para proteger a los más vulnerables", indicó.

El nuevo acuerdo con el FMI eleva de US$ 50.000 millones a US$ 57.100 millones el monto total el auxilio financiero y se incrementa en US$ 19.000 millones el financiamiento disponible hasta 2019.

Tras el anuncio formal del acuerdo, Hacienda difundió los detalles del nuevo convenio destinado a "fortalecer el Programa Stand-By (SBA) de 36 meses aprobado el 20 de junio pasado".

Bajo el nuevo esquema los desembolsos estarán disponibles de manera anticipada: hasta 2019 el FMI asegurará financiamiento por US$ 36.200 millones.

Por otra parte, se acordó que el gasto en asistencia social deberá mantenerse por encima 1,2% del PBI.