Se conocen los rivales del nuevo certamen

Región Norte

Con el fixture en la mano, los simpatizantes de los clubes jujeños empiezan a planificar sus viajes para alentar a sus equipos.

Zona 1: Inter (La Intermedia); Racing (Ojo de Agua); Santa Clara (La Quiaca); Asociación La Viña (S.S.Jujuy); Atlético Cuyaya (S.S.Jujuy); Monterrico San Vicente (Monterrico)

Fixture:

1º fecha (27-01-19): Santa Clara vs. Racing; Cuyaya vs. La Viña; Inter vs. Monterrico.

2º fecha (03-02): Inter vs. Santa Clara; Monterrico vs. Cuyaya; La Viña vs. Racing.

3º fecha (10-02): Santa Clara vs. La Viña; Racing vs. Monterrico; Cuyaya vs. Inter.

4º fecha (17-02): Cuyaya vs. Santa Clara; Inter vs. Racing; Monterrico vs. La Viña.

5º fecha (24-02): Santa Clara vs. Monterrico; La Viña vs. Inter; Racing vs. Cuyaya.

6º fecha (03-03): Racing vs. Santa Clara; La Viña vs. Cuyaya; Monterrico vs. Inter.

7º fecha (10-03): Santa Clara vs. Inter; Cuyaya vs. Monterrico; Racing vs. La Viña.

8º fecha (17-03): La Viña vs. Santa Clara; Monterrico vs. Racing; Inter vs. Cuyaya.

9º fecha (23-03): Santa Clara vs. Cuyaya; Racing vs. Inter; La Viña vs. Monterrico.

10º fecha (31-03): Monterrico vs. Santa Clara; Inter vs. La Viña; Cuyaya vs. Racing.

Zona 2: Mitre (Calilegua); San Francisco Bancario (Libertador); Atlético San Pedro (San Pedro); Sociedad de Tiro y Gimnasia (San Pedro); Atlético Talleres (Perico).

Fixture:

1º fecha (27-01-19): Mitre vs. Bancario; San Pedro vs. Tiro. Libre: Talleres

2º fecha (03-02): Tiro vs. Mitre; Bancario vs. Talleres. Libre: San Pedro.

3º fecha (10-02): Talleres vs. Tiro; Mitre vs. San Pedro. Libre: Bancario.

4º fecha (17-02): San Pedro vs. Talleres; Tiro vs. Bancario. Libre: Mitre.

5º fecha (24-02): Bancario vs. San Pedro; Talleres vs. Mitre. Libre: Tiro.

6º fecha (03-03): Bancario vs. Mitre ; Tiro vs. San Pedro. Libre: Talleres.

7º fecha (10-03): Mitre vs. Tiro; Talleres vs. Bancario. Libre: San Pedro.

8º fecha (17-03): Tiro vs. Talleres; San Pedro vs. Mitre. Libre: Bancario.

9º fecha (23-03): Talleres vs. San Pedro; Bancario vs. Tiro. Libre: Mitre.

10º fecha (31-03): San Pedro vs. Bancario; Mitre vs. Talleres. Libre: Tiro.