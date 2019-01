Cinco casos nuevos de VIH

Desde el inicio del 2019 en la provincia de Jujuy ya se registraron cinco nuevos casos de personas con VIH Sida. Las personas que registraron el diagnóstico son hombres. Y más personas se están realizando el test de control en salas públicas como laboratorios privados.

Son 2.015 los casos registrados oficialmente, de los cuales 1.900 están vivos. El número de pacientes que se aumentó en 2018 fue 256.

Sin embargo, denuncian la falta de confidencialidad en los profesionales e instituciones al momento de la entrega de resultados. No se están presentando faltantes en la distribución de medicamentos, aunque aclaran que decir "faltantes" es desde la entrega tardía de las pastillas hasta su no adjudicación final.

La confidencialidad, como tema que preocupa y que se expone con frecuencia por no ser respetada en los pacientes, es que muchas veces se tiende a presionar a la persona para que cuente cómo paso, con quién fue, que les cuente a los familiares y que se lo diga a todos.

El hospital "San Roque" es la unidad médica a la que más concurren personas a la Sala de Infectología.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy Nicolás Llanes, supervisor regional del NOA en Estudios de Índice de Estigmas y Discriminación hacia personas que viven con VIH y activista de Rajap, contó cómo se da la situación en este inicio de año.

"A mí me ha llegado que son cinco casos positivos, sin embargo, se les diagnostica positivo pero quedan a la deriva", dijo. Contó que "el 80% de los primeros diagnósticos de las personas que me cuentan a ninguna se le dice que le dio positivo en VIH, siempre les dicen que hubo un error, que tienen que sacar una muestra para hacer el estudio y yo creo que eso está bastante mal, no le dan una información concreta".

"Hace dos días un chico me contactó llorando que en un laboratorio privado le habían dicho que le dio positivo y que se tiene que hacer un confirmatorio, nada más, no le contaron cuál es el protocolo que se sigue, qué pasa si da positivo el confirmatorio, si da negativo, nada de esas cosas", relató.

Llanes era el coordinador provincial de Rajap Jujuy hasta el año pasado, pero para poder dedicarse al estudio del índice de discriminación decidió dar un paso al costado y así poder dedicarse a este nuevo cargo nacional que tomó.

Declaró que "como organización civil cerramos un año dentro de la provincia con muchos problemas en el tema del diagnóstico, de la confidencialidad, en cómo llegar al tratamiento, conseguir turnos, cantidad de médicos, problemas con obras sociales, faltantes y cambios de medicamentos".

Reuniones por problema de conseguir turnos

Nicolás Llanes, activista de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (Rajap), añadió que “tengo el contacto directo con el director del Programa Provincial de Sida y con el coordinador de Enfermedades Transmisibles, ámbitos a los cuales se llevan todas estas problemáticas tratando de dar una rápida solución”.

“Hay temas como la solicitud de conseguir turnos que no tienen solución de un día para el otro pero nos hemos comprometido en tener reuniones para buscar la manera en que esto no siga pasando”, acotó.

En la provincia se encuentra el Programa Provincial de Sida que es el que maneja todas las estadísticas y programas de VIH Sida. Trabajan en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia.

Se recuerda que hay una diferencia en lo que es VIH con lo que es el Sida. El virus inmunológico humano es la inoculación del virus en el proceso inicial.

@SubTitulo:Consultas

El Sida es la etapa final. Ante cualquier consulta concurrir a un médico profesional y para la realización del test a las unidades habilitadas.

La Rajap brinda contención a todas las personas que lo requieran. Se pueden contactar con ellos a través de su página de Facebook oficial con el mismo nombre.

Índice de Estigma y Discriminación 2.0

El Estudio e Investigación de Estigma y Discriminación 2.0 es un estudio que se realiza a nivel mundial y es el primero en Argentina.

El país fue elegido como anfitrión para llevarlo a cabo y se realizarán encuestas específicas a fin de ver cómo viven las personas que son portadoras.

Fueron los seleccionados para llevar a cabo este estudio y encuestarán a personas que mantienen relaciones sexuales de hombres con hombres, trabajadoras sexuales, chicas “trans” y pueblos originarios.

Nicolás Llanes, el supervisor de la región NOA, contó a este medio cómo se desarrollará.

“Comenzaremos a finales de febrero y principios de marzo y estamos tratando de tener un convenio con la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos para que ellos nos puedan ayudar y acceder a los lugares más lejanos”, dijo.

@SubTitulo:Hacer 60 encuestas

A su vez manifestó que “dentro de la provincia quiero tener el número de poder hacer 60 encuestas de las 200 de la región NOA, o un poco más. Quiero llegar a los pueblos originarios y contarles cómo es este estudio y después con los encuestadores se van a reunir en lugares y las preguntas van a durar aproximadamente entre una hora u hora media”.