Sigue sin definirse la fecha de las elecciones en Jujuy

El presidente Mauricio Macri recibió ayer en Villa La Angostura al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; al de Mendoza Alfredo Cornejo y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para analizar el cronograma electoral nacional. En diálogo con El Tribuno, el mandatario jujeño aseguró tras la reunión que "todavía no hay nada" definido sobre la fecha de los comicios en la provincia.

Hasta el momento son 9 las provincias que desdoblarían las elecciones, mientras que 5 alientan la unificación de los comicios.

Uno de los principales puntos en debate fue el desdoblamiento de los comicios en algunas provincias y la visión que tienen sobre este tema los radicales, aliados al PRO y a la Coalición Cívica.

Cornejo es presidente del comité nacional de la Unión Cívica Radical y en tal condición argumentó sobre las distintas variantes que se deben considerar.

Además se analizaron las situaciones particulares en cada distrito. En Mendoza el gobernador no puede presentarse a la reelección, por la ley vigente.

En tanto la ciudad de Buenos Aires aprobó su código electoral hace dos meses, lo que le permitiría por primera vez votar en forma unificada con la elección nacional.

El tema del desdoblamiento también se planteó en el principal distrito del país, la provincia de Buenos Aires, donde se conformó una comisión bicameral que está analizando los proyectos que plantean esa posibilidad, para verificar si son factibles "jurídica y operativamente".

La gobernadora María Eugenia Vidal, consultada sobre este tema, aclaró que el diseño electoral será definido junto al presidente Mauricio Macri, a partir de febrero próximo. Y no quiso hablar sobre ninguna de las opciones en juego. "Yo voy a estar donde pueda aportar", concluyó.

La unificación de los calendarios es alentada por dirigentes del PRO ante una posible postulación del Presidente para su reelección, en tanto que algunas provincias son proclives al desdoblamiento, entendiendo que ello permite fortalecer sus liderazgos locales.

El encuentro en el sur posibilitó analizar estos y otros aspectos de la estrategia electoral.

Habrá dos debates obligatorios

Las elecciones presidenciales del 27 de octubre tendrán este año el condimento histórico de la realización, por primera vez en la Argentina, de por lo menos dos debates obligatorios entre los candidatos presidenciales, que podrían ser cuatro en caso de que hubiese balotaje.

Los primeros dos deben realizarse por lo menos un mes antes de las elecciones generales del 27 de octubre; uno se hará en la ciudad de Buenos Aires, el cual ya tiene fijada la fecha del 13 de septiembre, mientras que el segundo ocurrirá en una ciudad del interior del país.

El vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral (CNE), en ejercicio de la presidencia, Alberto Dalla Vía, explicó que el debate, reglado por la ley 27.337 de 2016, fijó en ese órgano la preparación de los debates, y la “convocatoria” al primero está prevista para el viernes 13 de septiembre, es decir 44 días antes de las elecciones, según el cronograma electoral, y agregó que en caso de balotaje (24 de noviembre), se harán otros dos, con el mismo formato.

Con ese fin, Dalla Vía contó que la Cámara -que tiene a su cargo la organización y el escrutinio definitivo de la elección (no el provisorio)- decidió crear un consejo plural de asesoramiento para definir el formato y los temas de exposición por parte de cada uno de los candidatos a presidente, y recordó que la ley establece penas para los postulantes que no participen, como “mostrar el sillón vacío” durante el debate.

En las últimas elecciones presidenciales, en 2015, en las que Mauricio Macri (Cambiemos) venció a Daniel Scioli (Frente para la Victoria) por 51,34 a 48,66 % en el balotaje, se hicieron dos debates, uno antes de la general, y el otro previo a la segunda vuelta, pero no fueron obligatorios, sino que fueron organizados por la ong Argentina Debate, y se hicieron ambos en la Facultad de Derecho de UBA, en la ciudad de Buenos Aires.

”Ahora tenemos la responsabilidad que nos da una ley sancionada por el Congreso, que es la de ocuparnos del debate presidencial”, contó Dalla Vía.