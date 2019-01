VÍDEO. Andy Murray anunció entre lágrimas que se retira del tenis

El tenista británico Andy Murray se quebró y rompió en llanto en la rueda de prensa previa al Open de Australia en la que anunció que este año se retirará del circuito como tenista profesional. También dijo que intentará llegar a Wimbledon, pero también que el primer Grand Slam del año que comenzará este lunes podría ser su último torneo. El escocés explicó el calvario que sufrió el último año tras ser operado de la cadera, en enero de 2018.

Antes de hablar en la conferencia, Murray, que se estrenará en Melbourne ante el español Roberto Bautista Agut (22), no aguantó las lágrimas y tuvo que dejar la sala. Luego, volvió para comunicar sus actuales sensaciones.

"He estado sufriendo durante un largo tiempo, un total de veinte meses. He intentado hacer todo lo posible pero el dolor no ha cesado", afirmó el escocés.

"No quiero seguir jugando de esta forma, no estoy dispuesto a seguir con este dolor en los próximos cinco meses", garantizó.

Murray, quien ha sido finalista en el primer Grand Slam del año hasta en cinco ocasiones, comentó que tiene que tener en cuenta también la "calidad de vida" y que una nueva operación podría dejarle secuelas.

El nacido en Glasgow el 15 de mayo de 1987 se convirtió en profesional en 2009. En noviembre de 2016 se convirtió en el número 1 del ranking ATP y conservó esa posición durante 41 semanas. Obtuvo las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, y ganó tres Grand Slam: Wimbledon -2013 y 2016- y el US Open 2012.