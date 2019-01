Amistoso de Bancario

San Francisco Bancario sin prisa pero sin pausa continúa con su preparación teniendo en mente el debut del 27 del corriente mes frente a Mitre de Calilegua por la primera fecha de la Zona 2 del Regional.

Un entusiasta plantel "verdolaga" continúa con los trabajos físicos a las órdenes del "profe" Sebastián Ibáñez.

En la planificación, Bancario tiene previsto jugar un partido amistoso el 19 del corriente mes con Villa San Antonio, último campeón de la Liga Salteña de Fútbol. Se disputará a la 17 en la cancha de Herminio Arrieta.

Según el fixture del Regional, Bancario integra la Zona 2 junto a Mitre de Calilegua, Atlético San Pedro, Tiro y Gimnasia y Atlético Talleres de Perico.

La primera fecha será visitante de Mitre de Calilegua; en la segunda fecha recibirá a Talleres; quedando libre en la tercera jornada; en la cuarta fecha visitará a Sociedad de Tiro y Gimnasia y en la última de la primera rueda, será local ante Atlético San Pedro. Posteriormente en las revanchas, se invertirá la condición de local.

Cabe destacar que tanto San Francisco Bancario como Mitre de Calilegua no tienen sus respectivos estadios en condiciones para la disputa de este tipo de torneos.

Razón por la cual, ambos clubes recurrieron a Herminio Arrieta que les cedió su escenario.

A partir de la semana próxima acelerarán la puesta a punto del aspecto futbolístico, de cara al debut. Por lo que el DT Alejandro "Picoy" Díaz irá perfilando el presunto equipo titular, que no será una tarea sencilla por la cantidad de jugadores que tiene a disposición.

Dado el tiempo faltante para el inicio del torneo no es factible que se sumen más refuerzos, porque además no podrían trabajar al nivel de sus compañeros, sino que deberían hacerlo en forma diferenciada y eso no es conveniente porque no se podría contar con ellos desde el inicio (Especial Marcelo Pereyra).

x