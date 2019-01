Previo al debut oficial en el 2019, el capitán de Zapla, Antonio Domínguez, dio su pronóstico de cara al complicado semestre que tienen por delante afirmando, "salvarnos del descenso hoy es el objetivo mayor".

"Pensando en el semestre que se nos viene y mientras fueron pasando los días llegamos bien al amistoso con Mitre pero sabiendo que son partidos de pretemporada pero eso nos da un envión anímico importante porque no nos convirtieron (en Perico superó 3 a 0 con el once titular) y estuvimos bien parados en todas las líneas. El semestre pasado tuvimos varias situaciones y no las pudimos convertir y ahora necesitamos y queremos hacer la diferencia en el juego para tratar de que las jugadas terminen en gol", agregando, "nos queda seguir corrigiendo, no nos podemos relajar, ni regalar nada cumpliendo lo que pide el profe (Roberto Saucedo) para sacar esto adelante primero en la Copa Argentina y en el Federal A que es donde más tenemos que demostrar, porque tenemos jugadores para hacerlo" También profundizó en la meta grupal en el Federal A diciendo, "los que integramos la reválida tenemos una sequía importante de puntos y si nosotros mantenemos el orden que es fundamental tanto en lo defensivo como en lo ofensivo y si tenemos la posibilidad de marcar un gol sobre ese orden lo primordial será mantener el arco en cero para sumar la mayor cantidad de puntos", acotando que "pensamos sacar esto adelante y eso nos llevará a estar arriba y partido a partido estaremos atentos a la tabla general y sumando tendremos grandes chances de jugar los play off todo dependerá del inicio del torneo en Salta", señaló fijando la óptica en Gimnasia y Tiro el 3 de febrero. El capitán "merengue" dio su opinión por las bajas y altas en el plantel afirmando que "cada uno tiene sus razones si están o se fueron. Hoy en día a la palabra se las lleva el viento y en este caso por la situación que atravesamos en la tabla general, pero es complicado porque el que consigue trabajo en otro lado y siente que es mejor, allá ellos, nosotros nos quedamos con el respeto que se merece tanto la institución como el compañero y mentalizados grupalmente vamos a salir adelante. Dios quiera que también se nos dé un poco la suerte y nos acompañe para salvarnos del descenso que hoy es el objetivo mayor". Y agregó que "acoplarse no es muy difícil porque el grupo es bárbaro y siempre está de buen ánimo todos los días más allá de los resultados. Sólo se exige un trabajo serio, responsable siendo profesionales y tanto Robles que se va acoplando con Pedro (Santillán) en la zaga central y 'Kuny' Fernández que las que les quedan trata de resolverla y ya hizo su primer gol. Ambos demuestran las ganas para contagiar positivamente a todo el grupo", finalizó Domínguez.

San Lorenzo perdió con Marapa en casa

En el estadio "Malvinas Argentinas" de la Liga Catamarqueña, San Lorenzo de Alem jugó su primer amistoso ante Marapa de Tucumán, que se prepara para el Federal Amateur. Los equipos jugaron dos partidos amistosos, uno los suplentes y otro los titulares de los "santos", que se prepara para el encuentro de ida por la Copa Argentina ante Altos Hornos Zapla en Jujuy, y continúa la puesta a punto en el predio de Centro de Empleados de Comercio.

En el primer partido entre los suplentes, se jugaron dos tiempos de 35' cada uno. El equipo local terminó ganando por 5 a 2. Los goles del "santo" fueron de Omar Bracamonte, Matías Solohaga por duplicado, Pedro Quiroga y Agustín Ocampo, juvenil que proviene de la cuarta división de Atlético Tucumán. En tanto que el equipo tucumano achicó con los goles de Nelson Pajón.

En el encuentro entre los combinados titulares, también se jugaron dos tiempos de 35'. La victoria sorpresiva quedó para el lado de los tucumanos con goles de Moreno y Sebastián Dip.

El once titular de Hugo Corbalán alistó con Leonel Caffarati; Jesús Calderón, Facundo Rivero, Juan Gómez, Leandro Wagner; Héctor Acosta; Wilson Moreno, Leonardo Rojas y Gonzalo Gómez; Martín Bordonaro y Luis Seco. Ingresaron: Solohaga por Bordonaro, Flores por Rojas, Carrión por Calderón y Williams Peralta por Acosta.

Entre las ausencias, estuvo la de Julio Zuñiga que trabajó de manera diferenciada en esa jornada, la del defensor Martín Arce, que tiene infección en su pierna derecha. Además, no estuvieron Juan Pablo Villafañe y Emmanuel Perea, que presentó un cuadro gripal.