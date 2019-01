"Trabajamos en el fortalecimiento familiar"

"Desde la Secretaría se está trabajando para que los niños o adolescente no estén institucionalizados", afirmó ayer Ana Cristina Rodríguez, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. La funcionaria agregó, "que las instituciones no están para eso, porque las instituciones no son para criar niños, no son para alojar niños, nosotros trabajamos en uno de los mejores programas que se llama fortalecimiento familiar".

Estas afirmaciones las realizó la funcionaria en torno a la participación que le cupo en el marco de las actuaciones relacionadas con violencia infantil, más exactamente en el caso de La Quiaca.

"El programa de la línea 102 es un programa de urgencias, trabaja in situ con profesionales y es la que estuvo a cargo de los casos más urgentes, los que suceden aquí y ahora, es como un Same de infancia", afirmó Rodríguez.

Además recordó: "Nos trasladamos a La Quiaca el sábado y pudimos resolver las medidas proteccionales que tuvimos que hacer para que los niños y el adolescente que estaban con su mamá puedan bajar con su tía y hoy están alojados ahí gracias a la guarda que tiene la Secretaría de Niñez, ese es nuestro fin en esas intervenciones".

La secretaria aseguró que los niños nunca dejaron de estar con su familia, "ni en octubre ni ahora" acotando que ellos sabían de la necesidad de "ayudar, monitorear, acompañar en la crianza de sus hijos a esta mamá".

Consultada sobre lo ocurrido en octubre, cuando al niño lo dejaron abandonado en la avenida El Éxodo, indicó, "tuvimos la llamada y la entrega del niño por parte del Ministerio de Seguridad, nunca se le imputó absolutamente nada a esta mamá, fue un extravío del niño y cuando ella pudo constatar su vínculo, nosotros hicimos las actuaciones", afirmando que la mamá "tuvo entrevistas con psicólogos y trabajadores sociales".

"Ellos trabajaron tres días con esa mamá y además tomaron contacto con la familia y sabían de la situación, hoy se debe resolver la guarda de los chicos", señaló Rodríguez.

Acotó que "la Justicia es la que da la guarda de los chicos, nosotros sólo realizamos los informes en torno a la familia, una recomendación, y es el juzgado de Familia quien decide con quienes se van los niños", aclaró.

Para finalizar se refirió a la actual situación de la madre destacando que todas las actuaciones que hizo la Secretaría desde el viernes a la noche. "Seguimos actuando en protección de los chicos, justamente para velar por ellos", afirmó. Y acotó que "si las cosas son así y la justicia investiga y la imputan y la condenan, lo que nosotros queremos es que los niños sigan su vida natural, uno de ellos es abanderado, todos escolarizado con una vida y un ambiente familiar que puede resguardarlos y nosotros queremos que ellos vivan lo más feliz posible".