Jujuy superó en casi dos puntos la inflación nacional

En Jujuy el acumulado de la inflación del 2018 fue de 49,4 %, superando en casi 2 puntos el índice nacional de 47,6 %. La cifra la dio a conocer la titular de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (Dipec), Ana Juárez Orieta, quien indicó que la inflación de diciembre del 2018 fue del 2,47 % y aseguró que Jujuy está en recesión a diferencia del país que estimó pasa por una estanflación.

"La inflación total fue de 2,47 %, la nacional sacó 2,63 %, en el mes de diciembre tenemos 0,1 % menos que la nación", detalló Juárez Orieta.

Si bien la inflación de diciembre de 2018 fue del 2,47 % el índice que más significativamente subió fue el de salud 5,3 % y el de esparcimiento 6,84 %, en tanto que el de alimentación y bebidas se incrementó el 2,71 % respecto al mes anterior. En ese orden las otras variaciones fueron: en equipamiento y funcionamiento del hogar con un 3,45 %, transporte y comunicaciones con 1,53 %, indumentaria 1,09 %, enseñanza 0,09 % y otros gastos 2,50 %, que hacen que a nivel general haya sido del 2,47 % expresado.

Explicó que el índice general es el resultado de todas las variaciones y Jujuy agrega otros elementos a la canasta que nación no releva como cordero, papa andina y kerosene.

El año pasado la inflación de diciembre fue de 2,7 % y "el acumulado del 2018 es el más alto que hay desde 2002, lo mismo le pasa a la nación (el más alto de los últimos 27 años)", explicó Juárez Orieta. Es que el acumulado de Jujuy fue de 49,4 %, y el nacional fue del 47,6 %, con lo cual fue superior al de la Nación.

En ese sentido, la funcionaria diferenció el impacto de tener un acumulado tan alto en 2018 respecto al del 2002, que es lo que se dio en la Nación y en Jujuy. "Tener altos índices de inflación es complejo y causa consecuencias negativas en la estructura de la población, sin embargo en 2002 nosotros teníamos dos fenómenos que iban aparejados a la suma inflacionaria: uno era el default y el otro era la salida de la convertibilidad", analizó Juárez Orieta.

Por ello estimó que si bien en 2018 el acumulado es alto, similar al de 2002, no están esos factores ya que se salió del cepo en 2016, con lo cual estimó que hubo dos años, asumiendo que no será este fenómeno económico tan complejo. "Proyectado según las condiciones que hay nos costaría menos tiempo, saldríamos posiblemente en un año", dijo Juárez Orieta asumiendo que los procesos de estabilización se comenzarían a ver al terminar el primer trimestre de este año. De hecho, aseguró que Jujuy tiene un proceso de recesión y no de estanflación, como calificó al de Nación.

No obstante, en la provincia en los últimos meses hubo dos incrementos en el transporte público, el segundo comenzaría aplicarse en estos días, y se esperan incrementos anunciados a nivel nacional en luz y agua.

Según los datos de la Dipec de todo el año 2018, los índices de inflación variaron desde enero con un 1,80 %, en febrero 2,36 %, en marzo 2,52 %, en abril 2,25 %, en mayo fue de 3,13 %, en junio de 3,38 %, en julio del 4,04 %, en agosto del 3,66 % en septiembre del 6,18 %, octubre del 4,53 %, en noviembre llegó al 4,57 % y el recientemente informado del 2,47 %.

“En la provincia de Jujuy hay recesión y no estanflación”

Para Juárez Orieta en el país hay dos fenómenos económicos. “En la nación tenemos un proceso de estanflación, en la provincia de Jujuy tenemos un proceso de recesión. La estanflación es multiplicar la recesión por cuatro; junta dos fenómenos: se devalúa la moneda, baja el valor de la moneda y baja el consumo, se deprecia el poder adquisitivo”, precisó. Aclaró que en un proceso estanflativo, baja el consumo y se deprecia la moneda pero suben los precios, y estimó que es algo que se da en los países “bananeros” siendo en Argentina, según recordó, la tercera vez que se da.

Aseguró que a diferencia de ello en Jujuy hay un proceso recesivo, pese a que subió 1,8 % -más de un punto- el consumo local no cayó en la misma medida que el país. Es que estimó que mientras a nivel nacional la caída del consumo fue del último trimestre del 6,4 %, en Jujuy la caída fue de 1,6 % lo que atribuyó a la activación de la obra pública, la ampliación de la inserción de cooperativas e inyección de dinero en el mercado interno, que habría permitido que el consumo en Jujuy cayera menos.

Dijo que el Gobierno lo hizo con el plan “Activa y Reactiva” que se habría impulsado antes de iniciarse la crisis, y que se sumaría a que la provincia de Jujuy tiene alto índice de empleo público como otras provincias: Santiago del Estero, San Luis, San Juan, Formosa y Chaco. Sostuvo que por ello sigue habiendo liquidez, asumiendo que pese a que la desocupación cayó en la provincia de Jujuy en el tercer trimestre respecto al segundo cayó 1,2 %, pero que en el pleno empleo, trabajador con aporte jubilatorio se achicó 3,7 %.

Lo explicó asumiendo que pese a ello puede haber ingresado al sistema informal como cuentrapropista o hacer changas, y que lo puede hacer porque aún hay liquidez y se da porque la provincia no bajó el empleo como en Nación que bajó 37 %.

“Entonces el empleado público aunque gane poco tiene plata, en cambio en la realidad del resto del país, esa persona que se quedó sin pleno empleo no consigue empleo en la informalidad”, estimó.

De hecho adelantó, que aún no salió el dato de pobreza por ingreso, vinculado al valor de la canasta básica, cuyo dato no está. Sin embargo, dijo que la canasta básica que saldrá la próxima semana, que estará en $ 24.800 para un hogar tipo 3, de más de cuatro integrantes, pero Nación en noviembre ya tenía uno de $ 25.800 pese a que tiene menos inflación acumulada.

Alimentos, 50 % de la canasta

Si bien la inflación de diciembre de 2018 fue del 2,47 %, cuyo índice general es el resultado de las variaciones de nueve capítulos que tiene Jujuy, mientras la nación tiene 12, pero la provincia agrega otros elementos que releva como cordero, papa andina, y kerosene, que se incluyen en la canasta básica.

El impacto depende también de cómo se han ido comportando los capítulos, y cada uno de ellos tiene un peso diferente de gastos, ya que se mide lo que los jujeños consumen, según explicó Juárez Orieta, de Dipec.

De ello detalló la estructura de gastos indica que los jujeños consumen el 50,32 % de su canasta en alimentos y bebidas; en indumentaria el 7,90 %; vivienda, combustible y electricidad el 6,38 %; en equipamiento y funcionamiento del hogar el 7,5 %, en atención médica y gastos para la salud en el 3,36 %, en transporte y comunicaciones el 9,88 %, esparcimiento 5,57 % , enseñanza 2,31 % y otros gastos 4,53 %.

Se mide por ello en Salud la población no enferma y los datos salen de una Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (Engho) que comenzó en noviembre de 2017 y culminó en la primera semana de enero de 2019, cuyos resultados se sabrá en 2020.

El gasto en alimentos aumentó

La variación del gasto en alimentos y bebidas, que se lleva la mitad del ingreso de los jujeños, fue del 2,71 % en promedio. Al detallar el rubro se encuentra una variación del 17,5 % en bananas, 17 % en sal gruesa, 13 % en pomelos, 12,4 % en ravioles, 10,9 % en costilla de cordero; 10,7 % en naranjas, 10,2 % en zapallito redondo; 10,2 % en manzanas deliciosas; 9,8 % en peras; 9,7 % en sardinas en aceite; 9,4 % en helados, 8,8 % en pan francés; 8,2 % en soda de sifón; 8 % en té, 8 % en picadillo de carne, 7,6 % en alimento a base de cacao; y baja en 2,7% en carnaza común, entre otros.

Lo que más aumentó son los servicios médicos

El ítem estacional, según Orieta, es el de esparcimiento que fue de 6,84% y en ello hubo 26,9% en avión, juguetes 23,8% y terrestre 17,

En equipamiento y mantenimiento del hogar, la variación fue de 3,45%, y en ella 11% la lavandina,limpiador cremoso 7,1%, y detergente 5,2%.

En otros datos, que varió en 2,5% se incluye crema de belleza, de 14,1%, colonia 11,2%, jabón de tocador 10,2% y joyas, 6,1%.

El gasto de salud fue otro de los ítems que subió más: 5,30%; es que los servicios profesionales de análisis clínicos y las órdenes médicas subieron un promedio del 13,9%, y en los medicamentos la más alta en aspirinas y antihistamínicos que aumentan estacionalmente, fue de 7 a 9% en promedio.

“Salud fue donde más subió, pero no los medicamentos sino los servicios, y es la quinta vez que suben los servicios profesionales, que no están atados al dólar”, dijo Ana Juárez Orieta de la Dipec. En este rubro el incremento en servicios de análisis fue del 13,9% respecto al mes anterior, con un promedio de 82 pesos y en órdenes de consulta el 11,1% con un promedio de 50 pesos; las vitaminas el 7%, productos para la piel el 6%, parto el 5,6% cuyo precio promedio es de 18.542 pesos; y antibióticos 5% de incremento.

En cuanto al índice de diciembre en ciertos rubros se destacaron consumos estacionales, transporte de media y larga distancia con 1,53%; esparcimiento y juguetes 6,84% promedio. Orieta de la Dipec explicó que a diferencia del año pasado en productos cárnicos en diciembre subió el cordero, que se produce en Jujuy.

Algo que sí subió y fue significativo para la población, según reconoció, es el aumento en torno a vivienda, combustible y electricidad de 1,39% promedio, pero del 12,5% en electricidad ya que hay gente a quien le puede haber incrementado más.

En tanto el transporte y comunicación varió 1,53% promedio, y los taxis compartidos y remises con 27% de suba, de gran impacto contemplando que en la estructura de consumo de la canasta familiar representa casi el 39% del consumo.

Otro de los incrementos significativos se dio en transporte y comunicación, con una variación del 27% en taxis y remises, compartidos ya mencionados, y le siguió en el rubro los repuestos y mano de obra con un 7,9% promedio de 32.009 pesos; el lavado y engrase el 2,8% con un promedio de 483,33 pesos; y precio de autos el 2,7% con un promedio en el precio de 457.250 pesos.

El ítem de vivienda, combustible y electricidad que fue del 1,39%; incluyó el incremento del 12,5% en electricidad cuyo promedio indica la Dipec es de 608,85 pesos; alquiler de vivienda del 5,3%, y de kerosene de 3,2%.