Mañana habrá luna roja

Durante la noche del domingo y la madrugada del lunes los amantes del cielo y las estrellas podrán apreciar en todo el territorio nacional el primer eclipse de luna del año. El fenómeno conocido como eclipse de "Luna roja o de sangre" dará inicio a las 23.36 de mañana y concluirá a las 4.48 del lunes 21 de este mes.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el profesor Fernando Asís, encargado del Gabinete de Astronomía del Colegio Nº 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante", dijo que "el eclipse de luna podrá observarse en todos los lugares del mundo donde sea de noche. El fenómeno podrá verse en todo el continente americano y en parte de Europa".

Añadió que "el eclipse tendrá una tonalidad rojiza y es conocido como luna roja. Sucede porque la luna ingresa totalmente al cono de sombras que proyecta la Tierra hacia el espacio, es decir que la Tierra se interpone entre el sol y la luna, esto causa que la Tierra se proyecte y genere una sombra sobre la luna. Se requiere que los tres cuerpos celestes estén perfectamente alineados".

El docente destacó que "el eclipse comenzará el 20 de enero a las 23.36 y durante los primeros momentos será imperceptible para las personas, ya que la luna se encontrará en su fase penumbral, es decir que ingresará en la penumbra de la Tierra". Agregó que "a las 0.33 del lunes la luna ingresará a la umbra de la Tierra e iniciará con el eclipse parcial umbral. Mientras que a las 1.41 podrá observarse el eclipse total. Desde las 2.12 se podrá ver el máximo esplendor del eclipse, en ese momento la luna se tornará rojiza. Ese imponente efecto visual se genera cuando los rayos del sol no llegan directamente a la luna y se filtran a través de la atmósfera terrestre".

"Luego de que hayamos visto la máxima etapa del fenómeno, la luna iniciará con su proceso inverso y comenzará a retirarse lentamente de la umbra e ingresará nuevamente a la penumbra, esto ocurrirá a las 3.50 y pondrá fin al eclipse umbral. Por su parte el eclipse penumbral concluirá a las 4.48", finalizó.

No hace falta telescopio

El eclipse lunar se podrá apreciar desde cualquier punto de la provincia y el continente. Para verlo no se necesita tener un telescopio. El único factor decisivo es que las condiciones climáticas lo permitan. Se deben buscar siempre los cielos despejados, en particular se recomiendan los del norte de la provincia. Para observar este tipo de eclipses no hace falta una protección ocular a diferencia de los eclipses de sol.

Este año habrá cinco eclipses. El 6 de enero hubo un eclipse parcial de sol que no pudo ser percibido en el país. Durante el 20 y 21 se producirá el eclipse total de "Luna roja". El 2 de julio un eclipse total de sol, el 16 de julio un eclipse parcial de luna y el 26 de diciembre otro eclipse total de sol. (Eduardo Ochoa)