Con transporte reducido hoy será un día caótico

Las empresas de transporte, Unión Bus, El Urbano, Palbus, Santa Ana, TA Colón o Xibi Xibi anunciaron como medida de protesta la reducción del servicio de transporte urbano para la jornada de hoy. Aseguran que ante la quita de subsidios y la mala distribución del combustible es imposible seguir prestando servicios por lo que hoy circulará una unidad por línea. Autoridades municipales indicaron que recibieron la notificación sobre la medida aunque no pueden dar ninguna respuesta porque la decisión de la quita de subsidios se tomó a nivel nacional.

Proconsumer anunció que si no se garantiza la prestación de un servicio esencial presentará un recurso de amparo.

Ocurre que las empresas de transporte urbano de pasajeros que cumplen recorrido por la capital jujeña y la ciudad de Palpalá emitieron un comunicado dando a conocer que ayer no prestarían servicios y que hoy miércoles 2 se prestará sólo servicio de emergencia con un colectivo por línea debido a problemas presupuestarios.

En el comunicado las empresas aseguran que "desde que se sancionó la Ley de Presupuesto Nacional que deja sin efecto los sistemas de subsidios y compensaciones al Transporte Público de Pasajeros a partir del año 2019, hemos realizado todo tipo de gestiones ante las autoridades para la resolución de este problema y buscar alternativas que eviten resentir el servicio y los perjuicios que ello ocasiona a los usuarios".

Además, agregan que "la falta de distribución y entrega de combustible hacen que falle el efectivo trabajo de las distintas líneas de transporte".

Sí la medida de fuerza de las empresas de transporte urbano se cumple tal como lo anunciaron los empresarios, los vecinos de la ciudad tendrán un inicio de año laboral lleno de complicaciones y contratiempos. Los que deben retomar sus actividades habituales deberán armarse de paciencia y esperar a la única unidad que circulará por cada línea. Las frecuencias serán de acuerdo a los que tarda esa unidad en realizar todo el recorrido, entre 40 minutos a una hora. Barrios que normalmente tenían entre 10 a 16 unidades hoy sólo tendrán una circulando, prácticamente no habrá servicio. Los trabajadores consideran que esta medida expone a los choferes a situaciones de riesgo, ya que saben que ante un servicio insuficiente los usuarios volcarán sus reclamos ante ellos.

Los usuarios serán hoy rehenes del reclamo de los empresarios ante la inacción de las autoridades locales, que según indican no pueden tomar ninguna medida al respecto ya que la decisión de la quita de los subsidios es nacional.

Lockout

Los concejales del Frente de Izquierda, Guillermo Alemán y Andrea Gutiérrez, solicitarán esta semana la realización de una sesión extraordinaria debido al cese de servicios dispuesto por las empresas de colectivos, lo que consideran un lockout empresarial.

Panorama nacional

Hace un par de semanas atrás, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, formalizó la quita de subsidios al transporte público a las provincias.

“A partir de ahora, las provincias van a tener autonomía para decidir su política tarifaria y de subsidios”, aseguró el funcionario, quien detalló que “los sistemas de transporte que comienzan y terminan sus recorridos dentro de una ciudad van a ser jurisdicción plena de las Municipalidades; en tanto, los que comienzan y terminan sus recorridos en distintas ciudades van a ser jurisdicción plena de las provincias”.

En ese sentido, Dietrich explicó que “para acompañar esta transición se acordó la creación de dos fondos por $6.500 millones que acompañarán este cambio”.

Panorama nacional

Hace un par de semanas atrás, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, formalizó la quita de subsidios al transporte público a las provincias.

“A partir de ahora, las provincias van a tener autonomía para decidir su política tarifaria y de subsidios”, aseguró el funcionario, quien detalló que “los sistemas de transporte que comienzan y terminan sus recorridos dentro de una ciudad van a ser jurisdicción plena de las Municipalidades; en tanto, los que comienzan y terminan sus recorridos en distintas ciudades van a ser jurisdicción plena de las provincias”.

En ese sentido, Dietrich explicó que “para acompañar esta transición se acordó la creación de dos fondos por $6.500 millones que acompañarán este cambio”.

El servicio aumenta de valor este viernes

El boleto de transporte urbano en el ejido capitalino aumentará su valor el viernes 4 de este mes, a partir de entonces la tarifa será de $15,12.

Este será el primer tramo del aumento acordado.

Los concejales capitalinos aprobaron una ordenanza en la que fijaron la tarifa en $15,12 luego entre el 15 y 20 de enero tiene que aplicarse el segundo aumento de $16,12 y en febrero el tercero de $17,12.

En menos de dos meses la tarifa sufrirá un incremento mayor al 30 por ciento. Teniendo en cuenta que hasta hoy el boleto urbano cuesta $12,60 las subas, aunque progresivas en un corto plazo, serán un nuevo golpe al bolsillo de los usuarios del servicio público.

Las opiniones

Marcelo Mamaní, retirado

Tendría que ser normal el servicio, las líneas deberían mantener la cantidad de unidades que circulan a diario. Si esta medida se concreta me pregunto ¿qué pasa con la gente que tiene que trabajar?

Esto no puede quedar así, no pueden las empresas mandar un solo colectivo por línea. Tendrían que buscar otra medida, sino los únicos perjudicados somos siempre los usuarios los que quedamos en medio y sobre todo pienso en aquellos que tienen que ir a sus trabajos y llegar a horario.

Abraham Erazo, retirado

No estoy de acuerdo con lo pactado entre los empresarios porque hay gente que vive lejos que se va a ver perjudicada y va a ser casi imposible que se movilice si sólo hay un colectivo por barrio tal como escuché que podría pasar. Yo creo que tendrían que poner más frecuencias, es un servicio que necesitamos todos. Como ciudadano, creo que la UTA y los empresarios tienen que ver bien la situación y buscar alguna otra forma de protesta sin afectar a los que todos los días necesitan el colectivo.

Carlos Gerez, jubilado

No me parece bien la medida ¿cómo vamos a viajar nosotros que tenemos que trabajar? Yo soy jubilado pero tengo que trabajar igual y para hacerlo necesito tomar el colectivo a horario. Hoy cuando la plata no alcanza para nada uno tiene que cumplir con su trabajo y sin transporte no lo puedo hacer. Creo que así los empresarios ganan siempre toda la plata y no le importan nada los usuarios.

A nosotros, los trabajadores nos sacan la sangre mientras ellos siempre ganan.

Eusebio Quispe, comerciante

Creo que la crisis nos tiene mal a todos y cada uno reclama sus derechos como considera pertinente, creo que la gente tiene que darse maña para suplir esos servicios.

Esto ocurre porque el Gobierno está quitando y apretando a todos los sectores y está siendo tirano con toda la sociedad. La situación es mala para todos. Es una lastima que esto tenga que ocurrir, los empresarios reclaman lo que creen justo y los usuarios deberán buscar alternativas para poder cumplir con sus obligaciones.