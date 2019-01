Boca visita a Aldosivi

Boca Juniors, el club que mayor dinero invirtió en refuerzos, buscará hoy modificar la discreta imagen otorgada el miércoles pasado, cuando enfrente en un amistoso de verano al local Aldosivi, en el último ensayo previo a la reanudación oficial de la competencia.

El equipo "xeneize" que dirige el flamante DT Gustavo Alfaro intentará "cambiar la cara" mostrada a mitad de semana en el 0-2 ante Unión de Santa Fe, en el mismo escenario en que jugará hoy: el estadio "José María Minella" de la ciudad de Mar del Plata.

El partido comenzará a las 22.10 y será arbitrado por Pablo Echavarría. La señal de cable Fox Sports Premium televisará el cotejo.

En el conjunto "xeneize" se perfilan los estrenos confirmados de los dos refuerzos presentados en la víspera en Casa Amarilla: el mediocampista central Iván Marcone (llegó procedente del Cruz Azul de México) y el colombiano Jorman Campuzano (Atlético Nacional de Medellín).

Además, el arquero Marcos Díaz (se terminó su contrato en Huracán y arribó a la entidad de La Ribera) podría tener su bautismo en la valla auriazul, jugando los segundos 45 minutos.

Todavía persiste la duda en torno a la participación o no del mediocampista ofensivo cordobés Emanuel Reynoso, afectado por una sobrecarga muscular. Si el ex Talleres de Córdoba no está disponible, su lugar podría ser ocupado por Cristian Pavón. O bien por el colombiano Sebastián Villa. El defensor paraguayo Junior Alonso, de discreto estreno en el ensayo del miércoles último ante los "tatengues", continuará en el once principal, pero ahora como marcador de punta por el sector izquierdo.

Hoy también tendrá su chance el lateral-volante Nahuel Molina, de 21 años y surgido en las divisiones inferiores del club, pero que estuvo a préstamo en Defensa y Justicia, donde desarrolló interesantes desempeños. Por el lado de Aldosivi, el técnico Gustavo Álvarez apostará a los mismos once protagonistas que vienen de perder 0-1 con Unión, casualmente, otro ensayo del verano.

El primer cotejo oficial que disputará Boca será el domingo 27 ante Newell's, en el "Coloso Marcelo Bielsa" del Parque de la Independencia de Rosario, mientras que el "tiburón" marplatense recibirá un día antes al líder Racing, en el mismo "José María Minella". Ambos encuentros corresponden a la decimosexta fecha de la Superliga.

Clásico de barrio

SAN LORENZO VS. HURACÁN / EL ENCUENTRO SE JUGARÁ DESDE LAS 18 EN EL “NUEVO GASÓMETRO”, POSTERGADO POR LA FECHA 13.

San Lorenzo y Huracán jugarán hoy un nuevo clásico, en esta ocasión postergado de la 13º fecha de la Superliga, con la lógica expectativa que provoca un tradicional encuentro sumada a la atracción que le otorgará el debut de algunos refuerzos en los dos equipos.

El encuentro se jugará en el “Nuevo Gasómetro”, ubicado en Bajo Flores, desde las 18, con el arbitraje de Andrés Merlos y televisado por Fox Sport Premium.

Este partido debió jugarse el pasado 25 de noviembre pero los incidentes sucedidos en la previa de la segunda final de la pasada Copa Libertadores entre River y Boca, en el estadio “Monumental”, hicieron que el clásico tuviera que ser reprogramado. No es un simple dato el aplazamiento del clásico. El hecho de que se juegue 55 días más tarde varió (y mucho) las condiciones en que se jugará.

Huracán, que está cuarto a 10 unidades del puntero Racing, con este cotejo pendiente, atravesaba en noviembre último una positiva coyuntura no sólo en resultados sino también en juego. Además, Gustavo Alfaro era el DT, hoy en Boca Juniors, regresará al club -iniciando otro ciclo- el ídolo Antonio Mohamed.

En cambio en San Lorenzo, vigésimo tercero con 13 unidades en una muy mala campaña, recién había asumido Jorge Almirón en reemplazo de Claudio Biaggio, con tres fechas sin vencer (ahora suma seis) y una gran presión para ganar un clásico que borre tantas sensaciones agridulces. Ya pasó mucha agua debajo del puente. Hubo un receso, jugadores que emigraron, el caso más importante es el arquero Marcos Díaz que pasó de Huracán a Boca, y mayor tiempo de trabajo.

Jara al DC United

El marcador de punta Leonardo Jara dejó Boca Juniors luego de tres temporadas y se marchará al DC United de la Major League Soccer (MLS) del fútbol de los Estados Unidos, al confirmarse la operación.

El jugador correntino, de 27 años, irá a préstamo por 18 meses a la franquicia de Washington, en la que milita, entre otros, el astro británico Wayne Rooney, ídolo del Manchester United.

El también exfutbolista de Estudiantes de La Plata será cedido con una opción de compra tasada en 2 millones de dólares.

Jara jugó 79 encuentros en tres años con la camiseta de Boca, marcando solamente dos goles.

En otro orden, la salida del volante uruguayo Nahitan Nández podría resolverse entre lunes y miércoles próximo. En las últimas horas, Cagliari de Italia modificó las condiciones de pago de la transacción (estimada en 20,5 millones de dólares), abonándole una mayor cantidad de dinero al club “xeneize” en la primera cuota. Esto permitiría que se acelerase los pasos y que la entidad auriazul autorizase la salida del ex Peñarol de Montevideo.

Por su lado, el marcador de punta Emmanuel Mas continúa con chances de emigrar hacia el Gremio de Porto Alegre, que buscaría incorporar a préstamo al defensor sanjuanino. En lo que refiere a incorporaciones, la dirigencia boquense continuará las gestiones para sumar al zaguero central José Luis Palomino (ex San Lorenzo), a pesar de que Atalanta ya manifestó su intención de no negociar al jugador.

Asimismo, el mediocampista Fernando Zuqui se convirtió en jugador de Colón de Santa Fe, al firmar los correspondientes papeles y unirse al plantel que dirige el uruguayo Julio Comesaña, de cara a la continuidad de la Superliga. El volante llegó procedente de Estudiante.