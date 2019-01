Los diputados "de peso" que terminan su mandato

El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; el jefe del interbloque Cambiemos, el radical Mario Negri, y el del PRO, Nicolás Massot, así como la massista Graciela Camaño; el hijo de la expresidenta Cristina Fernández, Máximo Kirchner, y el salteño Alfredo Olmedo son algunas de las principales figuras de la Cámara baja que concluyen su mandato este año.

El cuerpo renovará en los comicios del 27 de octubre próximo 130 bancas, del total de 257.

Si bien Monzó ya anunció a sus allegados su intención de no postularse a un nuevo mandato en las próximas elecciones, otros diputados ya tomaron la decisión de no ser reelegidos, como el caso de Negri, jefe del interbloque Cambiemos y presidente del bloque de UCR, que se postula como precandidato a gobernador de Córdoba.

En la misma situación se encuentra el salteño Olmedo, el polémico diputado de la campera amarilla, que si bien integra el interbloque Cambiemos en la Cámara baja, ya lanzó su candidatura a presidente de cara a las elecciones de octubre, pero alejado del oficialismo.

Otros, en cambio, analizan aún la posibilidad de volver al cuerpo y postularse por un nuevo mandato, aunque todavía la mayoría de los bloques consideran prematuro anticipar la decisión de algunos de sus legisladores de ser reelegidos.

En los próximos comicios nacionales, el oficialismo pone en juego un total de 46 bancas (27, del PRO; 16, de la UCR; 2, de la Coalición Cívica, y 1, de Salta Somos Todos), mientras que el FPV-PJ arriesga 39 escaños; en tanto, Argentina Federal, 16, y el massismo, 12 lugares, que corresponden a los legisladores que concluyen su mandato este año.

Por el PRO, y entre los dirigentes de mayor protagonismo que concluyen su período, figuran, además de Monzó y Massot, los diputados Eduardo Amadeo, Alvaro González y Daniel Lipovetzky.

Otra de las espadas del macrismo en la Cámara baja, la diputada Silvia Lospennato, una de las legisladoras de mayor confianza de Monzó y figura clave de Cambiemos en su rol de secretaria parlamentaria del bloque, también dejaría su lugar y seguiría los pasos del presidente del cuerpo.

Los legisladores más representativos de la oposición

Por su parte, el Frente para la Victoria-PJ sufrirá también la diáspora de sus principales espadas, entre las que se encuentran los legisladores más representativos de La Cámpora, como Máximo Kirchner, Andrés Larroque, Mayra Mendoza, Eduardo “Wado” De Pedro, Marcos Cleri y Axel Kicillof.

Asimismo, y entre los que terminan su mandato el 10 de diciembre por el kirchnerismo se encuentran los bonaerenses Cristina Alvarez Rodríguez, Carlos Castagneto, Francisco Furlán, Adrián Grana, María Isabel Guerí; el suspendido exministro, actualmente detenido en Marcos Paz, Julio De Vido, la exministra de Defensa Nilda Garré, y el presidente del Consejo Nacional del PJ, José Luis Gioja (San Juan).

Por el massismo, además de Camaño, que podría postularse por un nuevo período para mantener su lugar en el Consejo de la Magistratura, concluyen su mandato el santafesino Alejandro Grandinetti; el porteño Marco Lavagna, que sería candidato a jefe de gobierno porteño, y los bonaerenses Cecilia Moreau, Gustavo Bevilaqua y Marcela Passo, entre otros.

El Justicialista es otro de los bloques que pone en juego las bancas de sus principales legisladores, donde concluirán su mandato el presidente de ese espacio, el salteño Pablo Kosiner; su coterráneo, Javier David; el bonaerense Diego Bossio, extitular de Anses, el riojano Luis Beder Herrera, la jujeña Carolina Moisés, así como sus aliados de Córdoba Federal Juan Brügge y Adriana Nazario, entre otros.

En Red por Argentina, en tanto, el interbloque que lidera Felipe Solá, concluyen su mandato los bonaerenses Facundo Moyano y el matancero Fernando Ascencio; así como Victoria Donda, de Somos (Ex Libres del Sur); y, por el Movimiento Evita, ponen en juego sus bancas su presidente, Leonardo Grosso, y las diputadas Araceli Ferreyra (Corrientes), Silvia Horne (Río Negro) y Lucila De Ponti (Santa Fe).

“Sin caprichos”

El precandidato a intendente de la capital cordobesa Luis Juez afirmó que “si nos manejamos con racionalidad y no con capricho, la alianza se mantendrá y tendremos chance de ganar”, al opinar sobre las posibilidades de Cambiemos en las elecciones provinciales en Córdoba, que se realizarán el 12 de mayo próximo.

De todas formas, Juez, en una entrevista publicada ayer en el diario La Nación, advirtió que “si el capricho puede más, podría haber ruptura”, en relación a las candidaturas a gobernador y en clara referencia a la interna radical entre el diputado Mario Negri y el actual jefe comunal capitalino, Ramón Mestre.

El exsenador y exintendente de Córdoba entre 2003 y 2007 comentó que conversó sobre el tema con el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

“Hablamos de que la puja interna no contribuía, de que había que ser capaces de un gesto; si la posición es "yo o el abismo’, no hay chances”, confió Juez.

De todos modos, Juez indicó que ahora “habrá boleta única de gobernador e intendente, y estamos convencidos de que podemos sumar votos desde esa posición”.

“Sin Cristina Kirchner”

El senador Miguel Ángel Pichetto sostuvo que el espacio Alternativa Federal es una opción electoral para las elecciones de este año “sin volver al pasado, sin Cristina Fernández de Kirchner como (candidata a) presidenta, y sin visiones sectarias: ese es nuestro proyecto”, dijo.

En una entrevista a radio La Red, explicó que ese espacio político tiene “una mirada de centro: otra cosa sería traicionar lo que construimos”, dijo, en referencia al acuerdo inicial en el que confluye con Sergio Massa y los gobernadores Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti y Miguel Pichetto, al que se sumaron más mandatarios y dirigentes peronistas.

Pichetto, jefe del bloque de senadores del justicialismo, destacó además que desde su banca sabiendo que su rol es “de control, como oposición, pero también de aporte democrático respecto de los grandes temas”.

Y ejemplificó en tal sentido con que en el Gobierno de Mauricio Macri se han sancionado “las leyes económicas que necesitaba”, porque “la construcción de diálogo democrático logra cosas que evitan daños mayores; en cambio, la postura radicalizada no”.