Familias asentadas temen ser desalojadas

PALPALA (Corresponsal) Familias asentadas sobre avenida Dr. Florentino Ameghino temen ser desalojadas. Afirman que recibieron visitas de personas, quienes sin identificarse, les pidieron que se fueran del lugar. La mayoría tiene hijos menores a cargo y están desempleados.

Las personas que allí habitan, afirmaron que pese a la visita de las personas "sin identificarse" , ninguna autoridad competente en el tema dialogo con ellos, por lo que sugieren “que quienes se acercaron a pedirles que se retiren del lugar, sin portar una orden de desalojo y reubicación de las familias, no son los dueños del lugar”, señalaron.

“Estamos luchando por un pedazo de terreno, yo estoy hace un año instalado aquí”, confirmó Darío Barreta a El Tribuno de Jujuy.

Consultado sobre un eventual desalojo comentó, “nos querían desalojar, porque supuestamente este terreno era de la Policía, pero venían y nunca traían un papel firmado”, y sin identificarse.

Los vecinos se pusieron en contacto con nuestro medio, “intentamos que el intendente Palomares se involucre en la situación, porque entendemos que el lugar pertenece a Recursos Hídricos y ellos no nos dan ninguna solución tampoco”, señaló con preocupado Barreta, un joven padre de 26 años con hijos a cargo.

Barreta comentó que son unas 10 familias las que ocupan el lugar, en su mayoría con menores a cargo. Enfatizó que la situación es precaria para muchos, porque no tienen trabajo y en otros casos se mantienen con empleos temporarios en el marco informal.

“No tenemos trabajo fijo, trabajamos con changas”. En relación a los servicios de luz y agua reveló que, “legalmente no tenemos nada, como podemos nos tenemos que estar enganchando, el agua también a veces tenemos a veces no, tampoco tenemos cloacas, tenemos un pozo ciego como baño” dijo.

Barreta indicó “el señor que vino y dijo que nos van a desalojar, también nos dijo que va a traer una orden de desalojo, pero nosotros queremos una orden de reubicación para retirarnos tranquilos”, acotó.

Finalmente indicó “la última plata que tuve la invertí en este terreno, si me dan un lote, pierdo algo pero voy a tener algo mío. Ya no tengo dinero, me quede sin trabajo y mi señora también. Estamos como podemos ahora”, expresó.