El desgarrador testimonio del padre de Emiliano Sala: "No lo puedo creer, estoy desesperado"

Aumenta la incertidumbre en torno a Emiliano Sala. La Policía de Guernsey, en pleno Canal de La Mancha, sigue buscando el avión desaparecido en el que viajaba el fichaje más caro (17 millones) de la historia del Cardiff.Se espera un milagro, pero por ahora no hay ni rastro de Sala ni del resto de tripulantes del avión. Tampoco su padre, Horacio, tiene noticias de lo que ha ocurrido con el pequeño Piper Malibu después de que su hijo acudiera a Nantes a despedirse de los que fueran sus compañeros. El testimonio de Horacio Sala, desgarrador, en 'C5N' pone los pelos de punta. "Yo estaba trabajando, no lo puedo creer. Estoy desesperado", reconoce antes de suplicar: "Ojalá lleguen buenas noticias. No sé qué pudo haber pasado. Mi familia no sabía nada, yo les avisé".



Horacio Sala, padre de Emiliano Sala

El padre del goleador, completamente abatido, reconoció que se enteró de la noticia por la llamada de un amigo. Habló, además, de lo que suponía para Emiliano su reciente fichaje: "Para él, como para todos todos, era un gran paso su transferencia a Cardiff. Es un chico que siempre la luchó. Un chico de pueblo, un chico humilde".

FUENTE: MARCA