Cuestionan legalidad del procedimiento aplicado

Indican que no fue legal ya que no hubo interrupción del crecimiento fetal.

Tras darse a conocer el fallecimiento de la bebé nacida a través de una cesárea prematura que se le practicó a una niña de 12 años de edad tras ser víctima de abuso en San Pedro, muchas fueron las opiniones al respecto.

Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir indicaron que a pesar de considerar que el procedimiento estuvo bien realizado debido a la idoneidad de los profesionales intervinientes, "en términos de interrupción legal del embarazo, que se haya preservado la viabilidad fetal la convierte en una interrupción no legal", esas fueron las palabras de la médica Luz Díaz perteneciente a la Red de Profesionales.

Sobre el procedimiento realizado y cuál es el que debería haberse seguido, la especialista indicó que "existen varios procedimientos según las guías de los protocolos de la Organización Mundial de la Salud que se pueden tener en cuenta a la hora de la intervención legal". Entre ellos el farmacológico y el quirúrgico que fue utilizado en esta ocasión.

Sin embargo, el factor que le quitaría el carácter de legal a esta práctica quirúrgica es que en este caso particular "no hubo una interrupción del crecimiento fetal sino que se aplicó un procedimiento donde se viabilizó el producto de la gestación. Entonces, más allá del tratamiento que se eligió, no hubo interrupción del crecimiento fetal como se realiza en todas las interrupciones legales".

Sobre los riesgos que corría la bebé al momento de la práctica Díaz expresó que "cualquier profesional que haya estudiado medicina y haya estudiado gineco obstetricia sabemos de los riesgos que se corren", por lo que afirmó que en este caso "se sabía que había muchas posibilidades de que no sobreviva".

Consultada sobre por qué se pensó que éste sería el procedimiento correcto para este caso indicó que "la elección de la cesárea tiene que ver con la perspectiva personal religiosa y moral de los profesionales que la indicaron". Y agregó que "fue el ministro de Salud que ordenó este procedimiento al equipo del Hospital Materno Infantil, el cual se autodenomina Objetor de Conciencia por lo cual consideraron que esta cesárea iba a poder garantizar la viabilidad fetal y fue por ello que desestimaron también el procedimiento con medicamentos".

Sobre la decisión tomada, Díaz expresó que "pensamos que la decisión política fue sentar un precedente". "En cuestiones políticas fue no realizar la interrupción legal del embarazo, por eso hablamos también de una decisión salomónica que toma el espacio de salud antiderecho, pretendiendo salvar una vida más. Situación que creemos fue cruel pensar que el producto de esa gestación iba a tener una buena calidad de vida. Es un desentenderse de este equipo de neonatólogos pensando que a toda costa se tenía que dar ese mensaje", cerró la médica.