Tabacaleros aseguran que no tienen respuesta a sus pedidos

Las familias tabacaleras estarían en una difícil situación económica. Continúan exigiendo un precio de tabaco razonable acorde a la realidad, pues los insumos han aumentado estrepitosamente el año pasado. La gente de este sector recordó que la luz tuvo un incremento del 95 %, gas 169% y el combustible el 78 %.

Con estos valores, en la presente campaña, el costo directo para producir una hectárea de tabaco aumentó un 67,65%. Para seguir subsistiendo y considerando un aumento del FET del 30%, el precio de la B1F debe aumentar un 129%, respecto al año pasado, expresaron.

Además, plantearon a sus pares de la vecina provincia de Salta que, con un aumento del FET del 30%, el monto al que se llegará en total no servirá en lo absoluto para pretender distribuir el 80% el pago por hectárea, los pagos de luz, gas y gasoil. También entienden que, si los compradores han exportado, en promedio, el kilogramo de tabaco a US$ 4,60, se preguntan por qué pretenden pagárselo a los productores a US$ 1,50, "cuando sabemos que, para nosotros, producir 1 kilo de tabaco con todas las de la ley, nos cuesta en promedio $ 170 el kilo", manifestaron los productores.

El productor de la zona, Carlos Torrejón, dijo que "el tema precio no hay nada resuelto debido a que está pendiente una reunión con los productores salteños, es sabido que debemos juntarnos para resolver el precio, resulta que la última reunión fue aquí, ahora debemos ir a Salta. Con respecto a los pedidos que hicimos al Gobierno provincial, no hay respuestas, todo sigue igual, por el tema de la canasta básica de insumos y el amarillamiento sigue pendiente, lo único que logró la Cámara es conseguir una prórroga para pagar el gas hasta fin de mes o sea hasta el 31 de enero del 2019".

Finalmente, Torrejón expresó que "por el tema Cooperativa están pagando el acopio, pero con esa forma de pago, la verdad no cubrimos los gastos, no nos alcanza y más al precio del año pasado después de todos los incrementos que hubo, así no se puede, porque muchos de nosotros no podemos pagar ni las boletas de los servicios".

También destacó Torrejón que "como no hay fecha de reunión para el precio, estaremos haciendo una vigilia, porque si no aquí la industria sigue acopiando y ya han acopiado más del 50% y no se arregla, entonces cortaremos el acopio".

Ahora este sector de los productores aguarda con impaciencia la respuesta ante un pedido de audiencia que se hizo al gobernador.