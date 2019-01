Catriel no recibió aún todo el equipamiento que está necesitando

La historia del pequeño Catriel Burgos Guerrero dio a conocer a través de las redes sociales la difícil situación de salud que atraviesa desde que tiene muy pocos meses.

Hace pocos días El Tribuno de Jujuy dio a conocer un listado de equipamiento que sus padres pidieron al Ministerio de Salud de la Provincia hace poco más de cinco meses y que después de tanto tiempo recibieron sólo muy pocos de los que se encontraban en el listado.

Recordemos que Catriel tiene leucomalacia que es la muerte o el daño y el reblandecimiento de la sustancia blanca, parte interna del cerebro que transmite información entre las células nerviosas y la médula espinal, así como de una parte del cerebro a otra. En niños que padecen esta afección la zona del tejido del cerebro dañado puede afectar las células nerviosas que controlan los movimientos motores. A medida que el niño crece, las células nerviosas dañadas provocan la espasticidad de los músculos, tensión y resistencia a los movimientos. Los bebés con leucomalacia periventricular corren un riesgo mayor de presentar parálisis cerebral (grupo de trastornos que impide que el niño controle sus músculos normalmente) y pueden presentar dificultades intelectuales o de aprendizaje. La leucomalacia periventricular puede presentarse sola o junto con una hemorragia intraventricular (sangrado en el interior del cerebro).

En diálogo con la madre de Catriel, Laura Guerrero, comentó que "hace unos días se acercó hasta el hospital el ministro de Salud, conversó conmigo y se interiorizó sobre las necesidades de mi hijo. Le comenté que hace más de cinco meses que presentamos la nota pidiendo los equipos que Catriel necesita y me contestó que a la tarde nos lo harían llegar". Laura comentó que con mucha alegría ese mismo día recibieron algunos de los equipos solicitados, pero no todos en su totalidad.

"Nos hicieron llegar el tubo de oxígeno, concentrador de oxígeno, aspiradora chanchito, saturometro, una cánula con balón (Catriel necesita una sin balón), guantes y sondas. Que si bien son cosas que necesitamos, pero las cosas que más nos hacen falta no llegaron, como ser la bomba de oxígeno, pistola manual, aspiradora, válvula de fonación, la mochila de oxígeno y la bomba de leche", indicó afligida.

Recordemos que Catriel se encuentra internado hace seis meses en el hospital de Perico y para poder regresar a su domicilio necesita de los elementos que se nombran arriba, sobre todo de la mochila de oxígeno, en caso de que la familia desee sacarlo a pasear, y de la bomba de leche teniendo en cuenta que el niño tiene una traqueotomía y es la única forma de alimentarse que tiene.

"Le comenté a la directora del hospital Karina Dibi sobre las cosas que nos faltan, me dijo que se iba a comunicar con el Ministerio pero todavía no me comunicó nada", dijo la madre del pequeño.

Hoy realizan festival solidario

Esta tarde, a partir de las 15, en instalaciones del club Talleres se realizará "Movete por Catriel". Es una movida deportiva con distintos instructores de la provincia que le pondrán ritmo a la tarde. Se dictarán disciplinas como zumba, steel combat, ritmos latinos, megadance, fight do, disco y rock, entre otros.

La entrada tiene un costo de 50 pesos y lo recaudado será entregado a los padres de Catriel.

Exitoso festival solidario

El grupo de jóvenes que se denominó “Juntos por Catriel” el miércoles pasado realizó un festival folclórico solidario en instalaciones del microestadio de básquet del club Talleres de Perico.

Muchos periqueños concurrieron a la velada solidaria y disfrutaron de la actuación de diversos grupos músicales, entre ellos La Cantada.

También contribuyeron con la compra de un bono y aquellos que deseaban donar dinero o elementos de higiene como pañales, algodón y óleo calcáreo, también lo hicieron.

Todo lo recaudado fue entregado a la madre de Catriel para que puedan acondicionar la habitación que el pequeño necesita para poder estar en su casa.

Es así que la solidaridad de los periqueños se hizo presente para lograr que el pequeño pueda salir del hospital.

Los organizadores agradecieron a todos los asistentes y también a los grupos musicales y voluntarios que se hicieron eco.