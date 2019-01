Ola de robos causa preocupación en los vecinos

El populoso barrio San Pedrito es foco de un sinfín de situaciones de delincuencia, aseguran los vecinos que alarmados piden mayor presencia policial para que esto deje de ocurrir ya que los robos son frecuentes a cualquier hora del día dentro de las viviendas y en la vía pública.

Uno de los sectores más perjudicados con esta problemática es el de las 530 Viviendas, cuya arteria principal es la calle Juárez Celman, donde habitualmente padecen hechos de inseguridad en los que malvivientes ingresan a los domicilios por las noches y se llevan todo lo que pueden.

Vecinos piden más control policial para solucionar este inconveniente que viene de antaño, indicaron. También mencionaron que hay muchos lugares oscuros en la zona que carecen de iluminación y son ocupados por personas que se juntan a ingerir bebidas alcohólicas y causan disturbios.

Además de esta situación, afirmaron que pese a ser un barrio que está próximo a cumplir 40 años de existencia está muy descuidado en cuanto a obras públicas. Prevalece un pésimo estado de las calles de tierra que están repletas de pozos y se convierten en ríos ante las precipitaciones frecuentes.

Otro de los inconvenientes que poseen es por la falta de conciencia en cuanto a la basura que algunos vecinos arrojan en baldíos que posee el lugar, fomentando la proliferación de insectos y roedores. Y eso ocurre también en las esquinas de algunas viviendas.

En esta época del año es más preocupante esta cuestión debido a la expansión del hantavirus cuyos portadores principales son las ratas.

En ese sentido, los vecinos manifestaron que se sienten solos y descuidados por parte del centro vecinal que según ellos, no atiende sus reclamos que son numerosos. Lo más urgente es la seguridad, pero también piden mejoras en cuanto a la limpieza, a obras públicas como ser la pavimentación y la mejora de espacios verdes.

Al recorrer ese sector se puede observar que existen plazas que poseen juegos infantiles en mal estado y con pastos muy crecidos. La falta de presión del agua es otro de los problemas que atraviesan las familias que viven allí.

Lugares con poca iluminación

En las 530 Viviendas del barrio San Pedrito existe una gran cantidad de zonas oscuras que carecen de postes de luz o que sus focos se encuentran rotos. Y en otros casos, son tapados por árboles.

Esto facilita aún más las posibilidades que poseen los ladrones para esconderse cuando ejercen actos vandálicos. Por esa cuestión los vecinos entrevistados, que no quisieron dar su identidad por temor a represalias, piden al municipio capitalino más iluminación.

Extienden su pedido también hacia el Ministerio de Seguridad para que le exija a la Policía que realice más controles y su presencia sea más frecuente sobre todo en las esquinas donde se juntan a ingerir bebidas alcohólicas y en los pasajes que posee ese sector.

Piden cuidar más la higiene de la calle Chimborazo

Vecinos solicitan a otros que no arrojen basura afuera de sus casas para evitar que haya roedores e insectos peligrosos.

CALLE CERRO ZAPLA / LOS VECINOS TEMEN POR LA GRAN CANTIDAD DE ROBOS QUE SE PRODUCEN SOBRE ESA ARTERIA.

Además, familias que viven sobre la calle Chimborazo del barrio San Pedrito realizaron una nota con la firma de varios vecinos dirigida a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. En la misma denunciaron a una persona que no cuida la higiene de su vivienda.

Comentaron que es una casa que es usada como depósito en el que dejan basura y otros materiales.

Pero lo que más les llamó la atención es que vieron salir de ahí a insectos y roedores.

Hecho que generó temor en las familias que viven en sus cercanías por el brote de hantavirus que existe en el país.

Esta situación alarmó a los vecinos que obtuvieron la respuesta de las autoridades municipales que limpiaron el exterior de ese lugar, pero continúan molestos porque en el interior de ese domicilio siguen habiendo proporciones de basura y artículos en desuso.

Por otra parte, también remarcaron que por las noches hay grupos de jóvenes que se juntan a ingerir bebidas alcohólicas y generan disturbios. Piden que haya más presencia policial por la zona.



Más presencia policial en la calle Cerro Zapla

La primera arteria del barrio San Pedrito, ingresando por el acceso sur de la avenida Almirante Brown, es la calle Cerro Zapla.

En ese sector del barrio, también existe una gran cantidad de robos, ya que muchos vándalos ingresan por esa arteria para robar a transeúntes que pasan por ahí.

Un gran número de personas, habitualmente y a toda hora, transita por la Cerro Zapla para llegar a la parada de colectivos que está sobre la avenida Almirante Brown.

En época de clases hay mayor movimiento debido a que frente a esa parada está ubicada la escuela Nº 14 “Juan Bautista Alberdi”.

Por esta situación, los vecinos, que aseguran no tener un centro vecinal en esa zona, se organizaron para gestionar la instalación de cámaras de seguridad y una alarma comunitaria que ellos mismos solventaron a pulmón.

Asimismo, personas que viven sobre esa calle indicaron que se corren picadas por las noches.

En ese sentido, piden mayor presencia policial y más iluminación ya que hay zonas oscuras. Indicaron que no sólo hay hechos delictivos en la vía pública sino también ingresan a domicilios y no solamente por las noches sino a cualquier hora del día.

También manifestaron que tras intensos pedidos, lograron que les pavimenten el primer tramo de la calle que es muy insegura y en algunas ocasiones se oyen disparos por las noches, afirmaron.