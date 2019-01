Misteriosa desaparición de un joven en Villa Pueyrredón

El sábado 26 de enero, cerca de las 8 de la mañana. Manuel Sánchez, un joven de 29 años, se preparaba junto a su novia Emilia en el departamento de ambos en el barrio porteño de Villa Pueyrredón para iniciar sus vacaciones en la ciudad costera de Necochea. Los bolsos ya estaban armados. Sólo faltaban ajustar algunos detalles en la casa para poder emprender el viaje.

"Ya teníamos casi todo listo. Por eso, le dije a Manuel por qué no se iba a buscar el auto, mientras yo iba bajando las valijas a la recepción del edificio. Él me dijo 'dale', y se fue", le dijo Emilia en un diálogo telefónico a Infobae.

El joven oriundo de la ciudad bonaerense de Rojas y residente en Capital Federal desde hace más de una década emprendió la caminata de unas diez cuadras hacia el garage donde tenía estacionado su vehículo. Mientras, Emilia descendió con las maletas y bolsos a la planta baja y se sentó en el palier a esperar.

Pasaron unos 15 minutos y Manuel todavía no aparecía. Fue entonces cuando la chica tomó su teléfono celular para escribirle a su pareja y vio en la pantalla un mail de su novio. "El horario del correo era a las 7.42 y yo lo habré visto a las 8 y cuarto más o menos. Cuando lo leí, casi me caigo en la vereda. No entendía nada", relató Emilia con angustia.

En el correo, Manuel le realizó a su novia una confesión que la familia prefirió mantener en privacidad y le aseguró que se había ido para no volver nunca más. "Vos no te merecías esto", fue la frase final de la carta.