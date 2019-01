Comenzó una nueva edición del Festival Nacional de Folclore

La Trova Rosarina, denominación que a inicios de los 80 cobijó a un conjunto de jóvenes músicos, autores y cantantes que plasmaron un novedoso y potente repertorio para la canción argentina, volvió a reunirse en la apertura del Festival Nacional de Folclore de Cosquín con una emocionante actuación.

Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Jorge Fandermole, Adrián Abonizio, Rubén Goldín y Fabián Gallardo, seis de los protagonistas de aquel movimiento que nunca funcionó orgánicamente pero mantuvo su legado de novedosa impronta a la música popular, fueron los protagonistas de un feliz reencuentro con el público. Y en compañía de otra media docena de instrumentistas (Claudio Cardone en teclados, Leonardo Introini en contrabajo, Julián Baglietto en batería, Adrián Charras en teclados y acordeón y Juancho Perone en percusión), ofrecieron un certero repertorio de piezas clásicas que incluyó "Era en abril", canción de Fandermole que formó parte del disco "Tiempos difíciles", "La vida es una moneda" (de Fito Páez), otra gema de aquella placa emblema, y un par de temas de Adrián Abonizio como "Historia de mate cosido" y "El témpano". Y a pedido de un público que gozó del reencuentro, la despedida fue con una versión de "La tristecita", zamba de Ariel Ramírez y María Elena Espiro.

"Traigo un pueblo en mi voz"

La apertura del festival incluyó también un emotivo homenaje a Mercedes Sosa, que contó con las actuaciones de León Gieco, Peteco Carabajal, Liliana Herrero, Julia Zenko, Víctor Heredia, Teresa Parodi, el jujeño Bruno Arias, Nahuel Pennisi, La Bruja Salguero, José Luis Aguirre y Nadia Larcher.

Con el nombre "Traigo un pueblo en mi voz", unos 140 músicos en escena comenzaron el show con una inolvidable versión de "Yo vengo a ofrecer mi corazón".

"Negrita, acá estamos los hijos de tu amor, celebrándote", fueron las primeras palabras a cargo de Víctor Heredia tras el tema del comienzo.

Luego llegó el turno de Peteco y Liliana, acompañados por Nadia Larcher y Bruno Arias, quienes entonaron "Los Hermanos", de Yupanqui, y "Las manos de mi madre", del santiagueño. En una noche emotiva, también se escucharon "Como la cigarra", "Alfonsina y el mar", "Gracias a la vida", "Solo le pido a Dios", "Inconsciente colectivo", "Todo cambia", "Razón de vivir", "Si llega a ser tucumana" y "Cuando tenga la tierra".

Segunda luna

El bonaerense Luciano Pereyra se lució en el cierre de la segunda jornada del 59º Festival Nacional de Folclore de Cosquín, a la que asistieron unos 8.000 espectadores que además disfrutaron de reconocidos músicos como Peteco Carabajal, entre otros. La actuación del artista de Luján se extendió casi hasta las 2 de la madrugada y que tuvo entusiasmados a todos con sus más reconocidos éxitos. "Sin testigos", "Enséname a vivir sin ti", "Chaupi corazón", "No te puedo olvidar", "Eres mi vida", "El vestido rojo", "Dos mundos", "Y así, así", "Qué suerte tiene él", "Porque aún te amo" y "Como tú", son los temas que todos querían escuchar y Pereyra les dio con el gusto en la denominada "Noche de folclore enamorado".

"No sé como explicar lo que pasa, el hecho de recibir tanto amor a lo largo de tanto tiempo es una bendición. Me gusta cantar pero el hecho de poder compartirlo con tanta gente, me da mucha felicidad", dijo luego Pereyra en conferencia de prensa.

La segunda luna coscoína tuvo además en el escenario a Peteco Carabajal, a la banda Destino San Javier (con Marcela Morello de invitada), Julieta Marucco, Canto 4, Dos más Uno, Gabriel Macías, Postales de Provincia, Camila Nievas (Ganadora del Pre Cosquín Solista Vocal Femenina).

Para esta noche, se espera la actuación de Abel Pintos, como figura central.