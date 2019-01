Docentes de los CAJ continúan preocupados

Dicen que hasta ahora no firmaron los contratos de renovación.

Coordinadores y talleristas de los Centros de Actividades Juveniles, CAJ, fueron recibidos ayer por autoridades del Cedems, quienes se comprometieron a apoyarlos en lucha por la estabilidad laboral.

Además indicaron que una de las posibilidades sería presentar un proyecto solicitando que sean incorporados al sistema docentes, es decir que dejen de facturar como monotributistas y pasen al plantel docente estatal.

En el encuentro realizado en la sede gremial, los integrantes de la comisión directiva del Cedems informaron que en una reunión mantenida con la ministra de Educación Isolda Calsina y la secretaria de Políticas Socioeducativas Alejandra Mollón, dialogaron sobre la situación de los docentes de los CAJ. En esa oportunidad las funcionarias provinciales les habrían asegurado que si bien habrá una reestructuración del programa CAJ y CAI no se dejaría a "ningún docente afuera".

Ante esta afirmación los docentes presentes en el encuentro indicaron que más allá de lo que se diga hasta ahora no firmaron la renovación de los contratos y que en años anteriores por estas fechas ya habían recibido el pedido de presentación de la documentación necesaria para avanzar hacia la renovación.

GABRIELA GIAGANTE

"No tenemos certezas, supimos que están llamando a los coordinadores por región, pero no sabemos nada concreto", dijo una de las docentes durante el encuentro.

Por su parte Gabriela Giagante, secretaria adjunta del Cedems, indicó "hemos reunido a la gente de los CAJ porque creemos que son personas que están en las escuelas haciendo una importante tarea de contención desde hace mucho tiempo y es preocupante que no estén siendo considerados como trabajadores del sistema educativo".

"Hemos requerido información de cómo perciben sus haberes y la modalidad en la que tramitan los expedientes y nos encontramos con que son monotributistas, eso implica que deben sacar de su sueldo para pagar impuestos como Afip y Rentas. Esto lleva a que estén precarizados".

Sobre la convocatoria indicó que se abrió las puertas del gremio a estos docentes que no son afiliados pero están viviendo una situación de precarización laboral que afecta a todos los docentes. "Vamos a presentar un plan de lucha para que se consideren los derechos que hemos perdido y que se considere la situación de estos docentes. Solicitaremos que se las incorpore con una figura docente."

Giagante indicó que los CAJ tuvieron buenos resultados en las escuelas y que "sería bueno que el ministerio no solo evalúe la reestructuración que quiere implementar sino también la opinión de los alumnos que fueron destinatarios de los CAJ". Relató que hubo muchos casos de alumnos que habían abandonado la escuela y que a través de los CAJ se logró que retomaran sus estudios. "Exigimos participar de todos los proyectos de reestructuración que se están llevando adelante porque entendemos que es un tema que nos atañe como gremio", señaló la dirigente.

“No sabemos nada”

JUAN JOSÉ GASPAR

Juan José Gaspar, docente del CAJ indicó que causa preocupación que no se hayan actualizado los contratos.

“Todos los años en enero y febrero nos actualizaban los contratos y este año no sabemos nada y por eso estamos en la lucha. Nos dicen que nos van a renovar pero no hay nada concreto. Además nos enteramos que van a cerrar algunos CAJ y despedir compañeros.

El 27 de diciembre tuvimos una reunión en la que se habló de una reestructuración y también se habló de recorte de los recursos”.