Gestación saludable: "Es necesario erradicar mitos"

La psicóloga Fernanda Altea y la puericultora universitaria Fabiana Vilte brindaron recomendaciones para que los padres tengan en cuenta a la hora de tener un hijo. Hicieron hincapié en la educación y responsabilidad que deben tener, en especial los padres adolescentes, para que el embarazo sea próspero y saludable.

Aseguraron que es primordial tomar conciencia, por parte de la madre, de todo lo que conlleva el período de gestación en relación a los múltiples cambios que adquiere la mujer durante los nueve meses. Y con respecto a la pareja, es necesario que se mantenga cerca de la mujer siendo un pilar que la ayuda a llevar todos esos cambios.

Las profesionales crearon el año pasado un espacio para contener a personas que necesiten información para afrontar esto. "La idea es poder generar espacios de charlas donde se informe. Para hablar de maternidad y paternidad respetuosa hay que estar empoderados de investigación", mencionó Fernanda Altea en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

En ese sentido, comentó que "muchos caen en los mitos que dicen otras personas, pero no hay que dejarse llevar y derribarlos. La gente habla sobre la alimentación, el abrigo y otras cuestiones". Y eso ocurre con mayor frecuencia en las madres primerizas o jóvenes, que le dicen tantos mitos que las pueden desorientar.

Remarcó que el bebé dentro de la panza tiene un ambiente perfecto que se debe sostener cuando está afuera, "por eso necesita recrear ese ambiente cuando nace. El bebé debe tener un vínculo constante con su madre, hay un mito que dice que si se lo alza mucho será un malcriado pero no es así. El apego es una necesidad y eso genera múltiples beneficios".

Además, indicó que debería haber más información, que el Estado aborde el tema y esté al alcance de todos. "La psicoeducación es una herramienta necesaria para cuidar el cuerpo. En el embarazo todo es más costoso y el cuerpo necesita tener buen combustible. Eso pasa mucho en los adultos pero más en los adolescentes porque siguen su vida normal".

Muchas mujeres "siguen saliendo, consumiendo alcohol, cigarrillos u otras drogas. O bien ocultan su embarazo para no tener problemas con la familia. En todo ese descuido el bebé sigue creciendo y toma lo que necesita de la mamá. La que sufre es la madre porque se va a quedar sin reservas".

"La idea es poder generar espacios para erradicar estos mitos. La maternidad no solo aparece desde el embarazo sino cuando se empieza a pensar en un hijo. Estos espacios fortalecen los vínculos y los hacen más seguros", añadió Altea.

El rol de la pareja, sobre todo, es acompañar

FERNANDA ALTEA / LA ESPECIALISTA BRINDÓ CONSEJOS SOBRE MATERNIDAD Y PATERNIDAD

Con respecto al rol de la pareja, Fernanda Altea manifestó que “tiene que acompañar emocionalmente debido a que hay muchos cambios, sobre todo hormonales. La mujer necesita pilares donde pueda descansar y confiar plenamente. Si no los tiene pueden aparecer complicaciones como la depresión”.

También, “debe acompañar, hablar al bebé, acariciar la panza, hacer quehaceres domésticos, al hombre al principio le cuesta, más en los primeros meses cuando la panza no es tan notoria, le cuesta mucho poder caer en la realidad”, agregó.

Figura de apego

Sobre eso, Fabiana Vilte sostuvo que “las mujeres jóvenes y adultas que son primerizas necesitan del acompañamiento de alguna figura de apego, pareja, madres, tía, por ejemplo, para transitar su embarazo de una manera más armoniosa. Esto influye para la transición del embarazo y como va a criar a su hijo en adelante”.

Asimismo, afirmó que “en la actualidad vemos que cada día el hombre ocupa más la paternidad. Antes era el sostén económico, ahora es más participativo en la crianza de los hijos y atiende sus necesidades como una madre. El hombre si está disponible a su hijo le brinda seguridad fortaleciendo el vínculo entre ellos”.

Charla “Maternidad Respetuosa”

El año pasado crearon una iniciativa denominada “Maternidad Respetuosa” y buscan seguir llevándola a cabo este año a fin de brindar un espacio para futuros padres o primerizos acercándoles información y contenerlos en un momento especial.

El vínculo entre la mamá y el bebé tiene beneficios a largo plazo, “al atender las necesidades básicas de sus hijos con amor y paciencia le enseñan a que siempre van a estar ahí para sostenerlos y acompañarlos. Les brinda seguridad que favorece la autoestima del niño”, mencionó Fabiana Vilte.

Lactancia materna

La lactancia no es solo alimentarlo nutricionalmente “sino también mediante miradas, olores, palabras, estímulos que van a favorecer al sano desarrollo de su cerebro. Es un alimento afectivo y de comunicación, es gratificante para los dos”, dijo.

Por su parte, Fernanda Altea explicó que en la charla hacen referencia a una frase que dice: “Abrígale la infancia y no tendrán frío por el resto de tu vida”.

Sobre la misma mencionó que “la maternidad y paternidad respetuosa va a generar un vínculo con un bebé, niño, adolescente y futuro adulto que va a ser desde la calidez, desde el amor, no desde la competencia y otros valores malos”.

“Este vínculo debe ser desde el cariño, amor y empatía, poder estar atentos al otro, poder crear niños y futuros adultos que sean inteligentes emocionalmente, esa es la inteligencia que vale. Si soy inteligente emocionalmente voy a ser inteligente socialmente y no voy a estar pendiente solo en mirar mi bienestar, seré respetuoso con los otros. Un niño formado de esa forma tendrá habilidades muy importantes como la empatía y el altruismo, de poder involucrarse en obras solidarias y desde su lugar colaborar con la persona que lo necesita”, añadió la especialista.