Lo que debía ser un viaje de relax y de ensueño se convirtió en una verdadera pesadilla para siete familias jujeñas. Es que habrían sido estafados por una agencia de turismo y se quedaron sin hospedaje en la segunda noche por falta de pago, pese a que los viajeros realizaron los depósitos correspondientes en la agencia que comercializó el paquete.

Se trata de la empresa "Dos Santos", una agencia de viajes y turismo que trabaja en Jujuy desde hace más de 10 años, propiedad de Ariel Espejo, y que hasta el momento no tenía denuncias de ningún tipo en su contra, dijo a El Tribuno de Jujuy, el Secretario de Turismo de la provincia, Diego Valdecantos, quien remarcó que se trata de una agencia "habilitada".

La denuncia la realizaron las personas varadas en destinos como Punta Cana, en donde expusieron la desesperante situación. Una de ellas fue Sol Iglesias, quien sostuvo a través de su perfil de Facebook que el propietario de la agencia "no nos atiende el teléfono, nos bloqueó y (...) Marisa Liliana Espinosa, tampoco responde. Le dimos 21000 pesos, más 5100 dólares, más 600 dólares, más 63000 pesos para que pague el hotel Riu Bambú por 13 noches y no lo pago". Y agregó "se quedó con nuestra plata, temo que se trate de una estafa en donde (Espejo) es el responsable. Somos una familia de 7 personas, con dos pequeñas niñas, y el hotel nos quiere echar o hacer pagar una suma que además que no corresponde que la paguemos, porque la tendría que haber pagado, es impagable para nosotros".

Las personas contrataron un paquete turístico con estadía y pasajes, aunque, si bien los pasajes estaban en condiciones, el problema estaba en la estadía, "ya que pagaron por 14 días, y en el hotel solo tenían acreditada una noche", indicó Valdecantos.

Una vez que tomó estado público esta situación, se constató que el local estaba cerrado con un cartel que señalaba "volvemos en febrero", detalló el funcionario cuando, en este momento, tienen pasajeros que, "están en destino varados y pasajeros que deberían viajar en los próximos días pero no tienen respuesta alguna a las consultas".

El secretario de Turismo de Jujuy indicó que "aparentemente el modus operandi era sacar el pasaje, que la gente pueda viajar, pero el tema está con el alojamiento, por ejemplo de las 14 noches de alojamiento que tenían pagadas, la agencia pagó solo una y las otras trece no".

Ahora, las personas que están en viaje, varadas en los lugares donde se supone debían vacacionar, no tienen muchas alternativas. Ya que, deben esperar la fecha de regreso, sin un espacio para descansar, o bien pagar nuevamente una elevada suma de dinero en el hotel.

Una vez en Jujuy, "tienen que hacer la denuncia en el Juzgado por estafa", y a través de las denuncias se empezarán las acciones legales contra Ariel Espejo.

Acciones a través de la Turismo de Nación

Una vez conocida la situación de los jujeños varados Punta Cana, la Secretaría de Turismo provincial, intentó, en primer término, contactarse con la agencia donde no obtuvo respuesta alguna, por lo que inmediatamente inició el trámite en la Secretaría de Turismo de Nación, entidad encargada de regular a las agencias de viajes y turismo.

"Como se trata de una agencia habilitada, nosotros elevamos informe a la Secretaria de Turismo de la Nación ya que son ellos los que realizan el control de las agencias, y se encargan de las habilitaciones", indicó Valdecantos.

A partir del seguro de caución, obligatoria para las agencias de viaje, en Nación se comienza a hacer un análisis para iniciar el trámite para el reembolso del dinero a las personas estafadas, detalló el funcionario.