"El usuario no tiene que pagar las dificultades"

Ante la carencia de un servicio de transporte urbano acorde a las necesidades de los usuarios el Defensor del Pueblo informó que se realizó una actuación de oficio instando al intendente de la capital Raúl Jorge a que intime a las empresas a restablecer el servicio normal.

Piden al municipio que intime a las empresas a restablecer el servicio y que aplique las multas que prevé el contrato de concesión.

Consultado por El Tribuno de Jujuy, Javier De Bedia, Defensor del Pueblo de Jujuy, dijo que "desde la Defensoría nosotros actuamos de oficio ante el conocimiento de la noticia, por esta razón hemos emitido una resolución pidiéndole al señor intendente Raúl Jorge que intime a las empresas prestatarias del servicio público de transporte de pasajeros para que restituyan su frecuencia normal o que en caso contrario se apliquen las sanciones que prevé el contrato de concesión".

En igual sentido el funcionario precisó que "entiendo que hay cuestiones económicas que afectan a las empresas pero no las tiene por qué pagar el usuario, estos son los riesgos propios de cualquier emprendimiento comercial, nadie puede tener asegurada las ganancias en forma permanente".

Además manifestó que lo importante en estos casos es "garantizar el servicio al usuario. Por esta razón los usuarios que deseen manifestar su descontento y queja podrán acercarse de lunes a viernes de 8 a 13 por la institución, nosotros nos encontramos ubicados en la calle General Arenales 1219 de capital".

Falta de gestión

Matías Domínguez, concejal de la ciudad, en diálogo con El Tribuno de Jujuy calificó a la situación que vivieron los usuarios ayer como "muy grave" derivada de la falta de gestión de las autoridades comunales del área.

"Es una situación muy grave, que se dé el comienzo de año ya con un revés para el vecino, se nota la falta de gestión lo que es en materia de transporte público tanto a nivel municipal, provincial. Esto es un claro reflejo de la política nacional", dijo el edil.

A su vez, añadió que "lo que tiene que hacer el municipio es convocar a todos los gerentes y dueños de las empresas de transporte de la ciudad a una mesa de diálogo donde se pueda solucionar urgente, a su vez Provincia y Nación también tienen que estar presentes, esto es una problemática nacional", dijo Domínguez.

También desde diferentes sectores políticos se expresaron a través de los distintos medios de comunicación en contra de la medida que tomó como rehenes a los usuarios. Desde el partido ARI Jujuy indicaron que presentarían una denuncia ante defensa del consumidor.

El PTS calificó a la medida como un lock out de las empresas, entre otros pronunciamientos.

“No estamos de paro”, dicen los empresarios

Por otra parte, Alejandro Pascua, gerente de la empresa de transporte Xibi - Xibi expresó que “las empresas de transporte urbano de Jujuy no estamos de paro, las medidas que estamos tomando son cuestiones de emergencia, debido a que nos vemos imposibilitados financieramente para hacer frente a la compra del combustible”.

También detalló que desde las empresas están dispuestos a trabajar en conjunto con las autoridades municipales y provinciales y destacó que “nosotros estamos dispuestos a tener un diálogo abierto en donde se nos planteé una propuesta y una solución concreta. Pero mientras esto no suceda nos vemos imposibilitados en llegar a una solución”.

Por último, agregó que “las empresas están listas para prestar los servicios inmediatamente se logre una solución que financie necesariamente a las líneas. De esta manera se podrá suplir el subsidio que Nación brindaba anteriormente al sistema, ya que nosotros no queremos que el boleto urbano pase a costar 35 o 40 pesos”.

Una espera interminable en las paradas

Este inicio de año encontró a los jujeños que viven en la capital con un problema sorpresivo, la falta de transporte por una medida de fuerza que llevan adelante las empresas que deben garantizar precisamente el servicio público de transporte de pasajeros. El hecho de que haya una sola unidad por línea hizo que la espera de los pasajeros en las paradas lleve entre 45 minutos y una hora veinte, dependiente del recorrido. Miles de vecinos padecieron esta situación ya que, como es sabido, el grueso de la población se mueve en transporte público. Por su parte, los taxis amarillos y remises no dieron abasto a la demanda, sobre todo los que tienen recorridos de línea que habitualmente suelen pasar llenos, sobre todo en las horas pico de la jornada.

Pese al conflicto, empadronan para pases libres

Durante enero continúa el empadronamiento para los beneficiarios de pases libres. Las oficinas de Asistencia Directa del municipio, ubicadas en calle Oscar Orías y avenida Almirante Brown, atenderán de 7 a 12, para aquellos que no realizaron aún el empadronamiento y que se podrán acercar a realizar el trámite.

El empadronamiento para el beneficio de Pases Libres (Sube) del período 2019 continúa en marcha. La convocatoria es para personas con discapacidad; veteranos de guerra y adultos mayores que no perciban jubilación y/o pensión, y que aún no hayan realizado el trámite correspondiente. Los interesados pueden sacar un turno en www.sansalvadordejujuy.gob.ar o acercarse directamente a la Dirección de Asistencia Directa con los siguientes requisitos: tarjeta Sube, DNI, foto carnet 4 X 4, certificado único de discapacidad y de residencia, de lunes a viernes de 7 a 12.