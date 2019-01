Horror en Salta: terrible violación en grupo a nena después de Año Nuevo

Familiares y vecinos se manifestaron esta mañana frente a la Fiscalía de Las Lajitas, Salta, para pedir justicia por el caso de una menor que fue violada por tres hombres.

Mónica Díaz, tía de la menor, señaló que son tres los detenidos por el hecho ocurrido durante la noche posterior al año nuevo y expresó: "Pedimos justicia, que estos tipos no entren y salgan por la otra puerta porque desgraciadamente eso es lo que está pasando, y hoy es ella pero hay muchas nenas violadas". Además, denunció que le dieron el alta sin haber aplicado el kit profiláctico a la víctima.

"La madre todavía está en shock porque ella entró a la casa donde la tenían estos tres tipos a mi sobrina. Vecinos la llamaron y le dijeron que la vieron entrar a la nena en esa casa. Mi hermana pidió permiso y la dueña de la casa no la dejó entrar, entonces mi hermana pateó la puerta, escuchaba los gritos de la nena, y ahí la tenían los tres tipos estos. Ella agarró a dos de los pelos y uno se le escapó por la ventana. Entonces agarró a la nena porque estaba súper desvanecida porque la drogaron, no sabemos qué le dieron, y la trajo al hospital. Radicó la denuncia, se hizo todo", relató la mujer sobre el terrible momento que vivieron ayer, aunque destacó el accionar de la policía que logró detener a los tres sujetos.

Igualmente, cuestionó que la dueña de casa permanece en libertad pese a estar denunciada. "Son todos familia y viven a dos o tres cuadras de la casa de mi hermana. La dueña de la casa se le burlaba a mi hermana y ella está suelta. Dijeron que no la pueden tener detenida porque no hay calabozo de mujeres pero en Joaquín V. González sí hay calabozo de mujeres. Es una encubridora, es cómplice, está denunciada y no al detienen. La familia se burla de nosotros", enfatizó.

En cuanto a la menor, indicó que fue dada de alta ayer aunque sostuvo: "No sabemos porqué le dieron el alta ayer. La nena estaba todavía bajo los efectos de la droga evidentemente", y agregó: "Anoche la tuvimos que traer de nuevo a internarla por pedido de un juez- conocido de una amiga de la familia de la víctima-, y a la pastilla del día después- anticoncepción de emergencia- nos la mandaron a comprar. Cuando la volvieron a internar la doctora le quiso dar la pastilla pero ya le habíamos dado".

Finalmente, pidieron contención psicológica urgente para la menor.

Fuente: Anta periodismo