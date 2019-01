La Fiscalía pide prohibir a Juan Guaidó la salida del país

La Fiscalía General de Venezuela le pidió ayer al Tribunal Supremo de Justicia la prohibición de salir del país a Juan Guaidó, presidente interino proclamado por la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, entre otras medidas cautelares contra el líder antichavista.

El fiscal general, Tarek William Saab, pidió además el bloqueo de las cuentas y enajenación de los bienes de Guaidó para "recabar elementos de convicción e impedir actos que han dañado a la República", según anunció en su cuenta de Twitter

"Hay un ciudadano que ha liderado toda esta acción que va en impedimento de la Constitución venezolana, hemos aperturado en carácter preliminar que se dicten medidas cautelares en contra de Juan Guaidó", aseguró Saab.

Casi de inmediato y desde la entrada de la Asamblea Nacional, Guaidó dio una conferencia de prensa y aseguró que "no hay nada nuevo bajo el sol lamentablemente".

"No estoy desestimando una amenaza de cárcel y no quiero que se tome así de nuestra parte y muy responsablemente les digo que no hay nada nuevo bajo el sol lamentablemente, un régimen que no le da respuesta al venezolano, la única respuesta es persecución, represión", sentenció.

Una hora antes, Guaidó se había adelantado a esta posición al llamar por Twitter al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a rebelarse contra el Gobierno Nicolás Maduro.

"A quienes hoy están en la sede del TSJ: el régimen está en su etapa final Esto es indetenible y ustedes no tienen que sacrificarse con el usurpador y su banda! ", escribió el líder antichavista.

Prohibición de EE UU

Estados Unidos instó ayer a sus ciudadanos a evitar viajar a Venezuela, país sumido en una profunda crisis, debido a distintos riesgos y la capacidad limitada de la legación estadounidense de asistirlos.

“No viajen a Venezuela debido al crimen, la agitación social, la pobre infraestructura de salud y los arrestos y detenciones arbitrarios de ciudadanos estadounidenses”, señaló el Departamento de Estado.

“Hay escasez de alimentos, de electricidad, de agua, de asistencia médica y de medicamentos en gran parte de Venezuela”, agregó.

Pedido de Unicef

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) pidió ayer 3.900 millones de dólares para asistir a 41 millones de niños víctimas de conflictos y desastres naturales en el año 2019, un llamamiento global que incluye 70 millones de dólares para atender a los que padecen la grave crisis venezolana.

Venezuela es la principal prioridad para Unicef en Latinoamérica, como muestra el hecho de que 70 de los 109 millones de dólares que solicita para asistir a esa región quieren dirigirse a niños de ese país así como los que han emigrado desde allí a naciones vecinas, citó la agencia de noticias EFE.

Defensa de Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció ayer la creación de “más de 50 mil Unidades Populares de Defensa en los barrios, pueblos y ciudades” del país, como forma de “organizar al pueblo para que sirva de respaldo y complemento para la victoria” de las fuerzas armadas para preservar su gobierno.

“Anuncio al país la conformación de más de 50 mil unidades de defensa populares en todos los barrios y ciudades del territorio nacional; vamos, milicia, a organizar al pueblo para que sirva de respaldo y complemento para la victoria de nuestra Fuerza Armada”, remarcó Maduro.

Apoyo de España

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, expresó ayer su respaldo al antichavismo venezolano al destacar que la “lucha por la democracia” de ese sector es “la razón de ser” de los partidos que integran la Internacional Socialista (IS) y señaló al mandatario encargado Juan Guaidó como quien debe “liderar la transición” en el país sudamericano.

“Su lucha por la democracia es la razón de ser de nuestros partidos políticos y por tanto, siempre estaremos con los venezolanos”, afirmó Sánchez en Santo Domingo, a donde llegó para cerrar el encuentro de la IS.