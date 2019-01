Zapla confirmará los once

Un desafío mayúsculo tendrá Altos Hornos Zapla desde el domingo, a las 19 en el "Gigante del Norte" cuando debute en la reválida del Federal A contra Gimnasia y Tiro bajo el arbitraje de Nelson Bejas, en la primera de las 8 finales para mantener la categoría. Por ello hoy a las 10 realizaría algunos minutos de fútbol donde Walter Cuevas, superó un golpe, podría estar entre los posibles once.

Y en este objetivo consensuado el plantel "merengue" dirigido por Roberto Saucedo, aunque quedó diezmado, no puede especular en lo más mínimo para obtener resultados positivos de local y visitante sin importar las formas porque necesita ser contundente frente al área, con goles, para sumar puntos que es la única vía para evitar lamentos.

"En este poco tiempo hice la adaptación y trabajamos bien para estar al 100% y poner todo en la reválida. Se hizo un buen trabajo y me siento muy cómodo, porque lo ideal era superar los nervios del primer partido y después todo fue más fácil", acotando que "el objetivo en lo personal es tratar de sacar la mayor cantidad de puntos para que Zapla quede bien arriba y ganar la reválida. Es el objetivo personal y grupal de todos", empezó su relato el delantero "merengue" Alejandro Fernández.

Proyectando el duelo con el "albo", tras las dos enfrentamientos y eliminación de Copa Argentina, admitió que "esto además fue un estudio y ellos tienen bien trabajada la pelota parada y nosotros tenemos una idea de juego de atacarlos por los costados y llegar con 3 o 4 jugadores al área. El domingo nos merecíamos más pero este es un gran grupo y ahora nos irá bien. Todos vamos a llegar al 100% y dar lo mejor en cada partido para ganar la reválida y de ahí en más será otro el objetivo", agregando que "si ganamos la reválida veremos para qué estamos. Confío plenamente en los compañeros y sé que nos irá muy bien. Tenemos un grupo fantástico. En el último partido merecíamos un poco más pero esto es fútbol y los penales son una lotería, pero hicimos un gran trabajo y despliegue para ser visitantes", señaló.

"Kuny" también confesó que pese a tener 3 goles en 3 partidos "no pude mostrar todo mi nivel, fue la adaptación y conocer la categoría pero me falta explotar un poco más mis virtudes, conocer los rivales, las canchas y estos partidos fueron de adaptación, pero me falta mostrar un nivel mayor que sé que lo tengo y con la ayuda de los profes y el entrenamiento diario, lo voy a lograr".