Preocupa "amarillamiento" en cultivos de tabaco

El "amarillamiento" de los cultivos de tabaco en plena época de cosecha preocupa a productores de la provincia. Son 170 las denuncias que registró hasta el momento la empresa de seguros Latitud Sur Latser, y tienen hasta el 15 de este mes para acudir. El tema será abordado hoy en una reunión convocada por la Cámara del Tabaco que también tratará el precio de acopio y otros.

"La preocupación es por esta plaga que afecta muchísimo a los productores, no solamente a los rendimientos de calidad, los ingresos del productor, es algo inesperado, que no depende del productor, vemos un montón de problemas que se vienen encima", explicó Pedro Pascuttini, presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy en relación a la preocupación por el "amarillamiento" de la producción de tabaco.

De hecho, anunció que el tema se abordará hoy en la Estación Experimental La Posta de Perico, con los productores, desde las 17.30. Allí se prevé también tratar la negociación por el precio del acopio además de los alcances de esa plaga que sufren los cultivos de tabaco.

Sucede que actualmente se encuentran en una etapa de cosecha, y que son múltiples razones por las que comienzan a parecer no sólo virus, nematodos y plagas que afectan a la producción.

En este sentido cuentan con la asistencia de la Estación Experimental La Posta, y entienden que tienen vinculación que deben profundizar con el Inta y con la Universidad Nacional de Jujuy, luego de reunirse con los productores.

"El amarillamiento es un fenómeno que se viene dando desde el año pasado y se ha repetido este año, y nosotros recibimos las denuncias de los productores que han tenido pérdida en sus plantaciones por amarillamiento", explicó el gerente de Latitud Sur Latser, Carlos Barni. Sostuvo que en función de las denuncias van a hacer las evaluaciones y determinar cuánto es la superficie que se pierde efectivamente por el "amarillamiento".

"Hasta hoy al mediodía teníamos 170 denuncias de productores afectados por amarillamiento", afirmó Barni, y explicó que no se puede decir superficie porque se deben hacer evaluaciones para determinar cuál es el porcentaje de pérdidas.

Las denuncias por "amarillamiento" se reciben hasta el 15 de este mes. Debido a la cantidad de denuncias registradas hasta el momento, explicó que requerirán cerca de 20 días para evaluar la extensión del daño.

Precisó de hecho que el año pasado registraron 1.500 hectáreas perdidas por "amarillamiento", aunque pudo haber sido mayor el volumen ya que no todos los productores lo denunciaron porque fue el primer año en que se hizo este tipo de evaluación, ya que hacían las denuncias de granizo al tratarse de la aseguradora agrícola.

Sin embargo, el "amarillamiento" no está contemplado por ningún seguro, por lo que el año pasado el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción del Gobierno provincial creó un programa que implicó pequeñas compensaciones y además al detectarlo no pagan el seguro agrícola por las zonas dañadas.

Es decir que el seguro agrícola lo único que no contempla es la superficie que tiene pérdida por "amarillamiento", lo que no logró cosechar por el que no paga seguro agrícola.

“Prever un seguro o ayuda especial al productor”





RUBÉN RIVAROLA / EL PROBLEMA PREOCUPA AL DIPUTADO PROVINCIAL.

Ayer el diputado provincial Rubén Rivarola volvió a ser consultado acerca de la situación del sector tabacalero provincial, que ahora además de la delicada situación financiera, consecuencia de no tener fijado un precio sostén justo para el producto, enfrenta nuevamente la plaga conocida como el “amarillamiento” de las hojas. El legislador reiteró que las autoridades, tanto del Ejecutivo como del Poder Legislativo, “debemos estar estrechamente unidos, buscando las formas de ayudar al sector. Recuerdo siempre que el tabacalero es un grupo que realiza significativos aportes al producto bruto provincial, generando recursos, y contratando mano de obra en gran volumen”. “Me estuve informando acerca del "amarillamiento’ y parece ser un grave problema fitosanitario según el cual las hojas "maduras’ del tabaco comienzan a marchitarse hasta morir y eso puede llevar a la muerte de la planta entera. Es decir, desde las hojas al cuello y hasta las raíces la necrosis es tremenda. El productor trata de salvar lo que puede, pero la calidad del producto baja y con ello también el rinde y el precio”, agregó Rivarola. “Sé que la enfermedad se puede producir por una especie de estrés de la planta, que proviene de la falta o del exceso de agua, y ambos extremos los que hemos tenido en nuestros valles productivos. Hay que que ver la forma de apuntalar al productor, generando una cobertura especial de seguros o alguna clase de subsidio para la eventualidad. Para ello, ya me he comunicado con dirigentes del sector para transmitirles que en el bloque del PJ estamos a disposición para colaborar con ellos y con el Gobierno provincial en cualquier gestión que requieran, ante las autoridades de la Secretaría de Agricultura de la Nación. Y debemos concurrir de manera urgente ya que estamos en plena temporada de cosecha”.