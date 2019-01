Catorce países de América, con excepción de México, pidieron al mandatario "no asumir" el próximo jueves. Reclaman que las elecciones carecen de legitimidad por no contar con participación de todos los actores políticos.

El grupo de Lima no reconocerá un nuevo mandato de Maduro

El Grupo de Lima, formado por 14 países de América, instó ayer al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a no asumir un nuevo mandato el próximo jueves, debido que no le reconoce legitimidad al proceso electoral que le dio la victoria, según una declaración emitida en Perú a la que no adhirió México.

El párrafo central de la declaración llama a Maduro a "no asumir la presidencia" el jueves próximo y a que "respete las atribuciones de la Asamblea Nacional (Parlamento) y le transfiera, en forma provisional, el Poder Ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas".

El pronunciamiento fue firmado, al término de una reunión en Lima, por los cancilleres o delegados de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.

México, que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto acompañó varias declaraciones en contra del gobierno de Maduro, decidió no firmar este documento bajo la joven gestión del centroizquierdista Andrés López Obrador, quien asumió el poder el último 1 de diciembre.

"El proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente", señalan los gobiernos en el texto.

De esos comicios no participó la mayoría de la oposición y votó menos de la mitad del padrón.

Añaden los cancilleres que, "en consecuencia, no reconocen la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen" de Nicolás Maduro, que debe iniciarse el jueves que viene.

También ratifican su "pleno respaldo y reconocimiento" a la Asamblea Nacional, dominada por la oposición y elegida el 6 de diciembre de 2015.

Los 13 países que emitieron el pronunciamiento reafirmaron su "inequívoca y firme condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela" y resaltaron que "sólo a través del pleno restablecimiento, lo más pronto posible, de la democracia y el respeto de los derechos humanos, se podrán atender las causas de la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese país desde hace unos años".