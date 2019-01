Los "tiburones" con hambre de gloria

El plantel de la Asociación Atlética La Viña viene entrenando a full desde la última semana de diciembre.

En la víspera el trabajo se desarrolló en la cancha de Vialidad durante dos exigentes horas.

El jueves a pesar de la lluvia, los muchachos no le mezquinaron a las sesiones de fuerza en la trepada por la zona de La Rural.

Los muchachos sienten el rigor pero igual trabajan con notable entusiasmo en la parte física a las órdenes de los profesores Alejandro Guaymás, Gonzalo Dionicio y Gonzalo Pereyra, que todos cumplen porque es la única fórmula para soportar los tres frentes: Regional, Anual liguista y Copa Jujuy.

Los nuevos "tiburones" son: Rodolfo Revollo (Ciudad de Nieva), Carlos Giannoni (General Lavalle), Marcos Ontiveros (Ciudad de Nieva), Luis Sosa (Vélez de La Rioja), Matías Carlés, Martín Sinche (Ciudad de Nieva), Emilio Languidey (Atlético El Carmen), Gabriel Quiroga (Deportivo Luján) y Sebastián Zequeiros.

"Llegar al último partido"

Mientras los "profes" Alejandro Guaymás, Gonzalo Dionicio y Gonzalo Pereyra exigían a los muchachos, ante la mirada atenta del director técnico Hugo Peñaloza, le comentó a El Tribuno de Jujuy: "Tenemos 36 jugadores en planilla, por cada puesto tengo tres y hasta cuatro. Les dije el primer día que no tengo compromiso con nadie, todos deben ganarse el puesto, los mejores estarán entre los 11 y el resto irá al banco".

Luego agregó: "Los jugadores tomaron como un desafío grande porque el Regional es la cuarta categoría del fútbol argentino. Es un torneo sin punto medio, si no ascendés te volvés a casa y nos fijamos un objetivo, llegar al último partido del torneo, será muy difícil pero no imposible. Haremos todo el esfuerzo necesario. Tengo un buen grupo humano que me dará trabajo para armar el equipo porque todos tienen sus capacidades para entregar lo mejor al equipo. Debe haber una competencia sana para ganarse un lugar, pero así es el fútbol de lindo que da oportunidades a todos".