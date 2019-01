Pidieron la absolución de Raúl Noro y de tres cooperativista

Después de iniciarse con una hora de retraso la última audiencia de la semana, que se prolongó por casi cinco horas, la misma pasó a cuarto intermedio por problemas de presión de Raúl Noro y Juan Manuel Nieva quienes fueron atendidos por personal del Same y los médicos del poder Judicial.

Al momento de la suspención se encontraba alegando Cintia Abregú la defensora del ex presidente del IVUJ Lució Abregú imputado por el Ministerio Público de la Acusación en esta causa.

Oscar Galíndez defensor de Raúl Noro, solicitó la absolución lisa y llana de todos los delitos de lo que está imputado y en subsidio por el beneficio de duda, luego de exponer por más de una hora en el juicio oral y público, conocido como Pibes Villeros.

Cabe destacar que Noro está acusado por los delitos de Asociación Ilícita, como integrante y Fraude a la Administración Pública.

Galíndez, como los otros abogadores defensores, aseguró que el Ministerio Público de la Acusación tiene serias imprecisiones al carecer de pruebas, pericias y documentación. También destacó que no existe el marco temporal para acusar a su defendido del delito de Asociación Ilícita.

Galíndez rechazó de plano las cuatro pruebas de cargo.

A su turno Alberto Nallar en defensa de los cooperativistas de la 18 de Julio y San Cayetano Marcelo y Marco Almazana y Juan Manuel Nieva socio de Nueva Esperanza imputados por el delito de firmar un convenio y no realizar las obras, las cuales no se saben a donde están por no estar identificadas por el Ministerio Público de la Acusación en el requerimiento a juicio.