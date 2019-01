Tres jóvenes detenidos con una moto robada

En horas de la tarde del jueves último, en un sector del barrio San Pedrito, detuvieron a tres jóvenes y le secuestraron una moto, cuando circulaban sospechosamente por arterias de zona sur de esta ciudad.

El rodado tenía pedido de secuestro activo por el delito de "hurto de motovehiculo".

Alrededor de las 15, se implementó operativo de seguridad y prevención por barrios de zona sur, y al encontrase los efectivos policiales recorriendo avenida Almirante Brown, divisaron a los tres hombres circular sospechosamente a bordo de un motovehiculo marca Yamaha XTZ, sin dominio colocado y sin óptica delantera.

El personal lo intercepta y el conductor no tenía la documentación que acredite propiedad del bien, quien refirió no contar con la misma, no pudiendo justificar su permanencia en el lugar.