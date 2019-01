Sexta caída del dólar: el Banco Central podría intervenir para evitar que siga bajando

Tras coquetear con el piso de la banda cambiaria, ayer el dólar volvió a bajar por sexto día consecutivo y cerró en el mercado mayorista a $ 37,32, cuatro centavos por encima del límite de intervención establecido por el Banco Central. De hecho, pasadas las 14, la divisa traspasó por unos minutos el límite inferior de la banda, que hoy es de $ 37,28. Tras ese roce, el dólar rebotó y se movió en torno a $ 37,30. A nivel minorista cerró a $ 38,30 en el banco Nación. En el promedio del mercado el cierre fue de $ 38,40.

Fue el sexto día de baja consecutiva del dólar a nivel mayorista. Desde el Banco Central indicaron que la divisa "no cruzó la banda cambiaria. Hubo una operación sola, muy chica, apenas abajo de la banda, pero no se llegó a armar mercado". De modo que la autoridad monetaria siguió sin intervenir en el mercado.Si efectivamente el dólar quebrara el límite, el Banco Central se vería obligado a comprar hasta US$ 50 millones por día para engrosar las reservas y evitar que la divisa cotice por debajo del piso establecido que ayer era de $ 37,28 y hoy será de $ 37,30. El piso y el techo de la banda cambiaria se actualizan diariamente a un ritmo del 2% mensual.

Mientras seguían atentos los movimientos del dólar, desde el Banco Central concretaron la colocación $ 193.244 millones en Leliq (Letras de Liquidez) a una tasa promedio del 58,96% anual. Así el equipo de Guido Sandleris volvió a mover las fichas para bajar levemente las tasas. El viernes había pagado 59,28% en la colocación de Leliq. De este modo la tasa bajó 32 puntos y el Central contrajo $ 15.000 millones con el tipo de cambio tocando el piso. Con la corrección de ayer la tasa alcanzó el nivel más bajo desde agosto.

El clima positivo se extendió a los bonos, que arrancaron el día con un buen desempeño lo que llevó al riesgo país a bajar un escalón más y a ubicarse en torno a los 716 puntos, una merma de 2,2%.

En la bolsa, el Merval cerró ayer con un alza de 2,19%. Con un volumen negociado de $ 834 millones hubo 48 alzas, 32 bajas y 7 papeles sin cambios.

Desde que se produjo el cambio en la cúpula del BCRA y asumió Guido Sandleris como presidente, se estableció una banda de flotación que determina si el Central sale a comprar o vender dólares. Desde hace varias semanas, la cotización está cerca del piso de intervención: en caso de perforarlo, la entidad saldría a comprar para elevar su cotización.

El economista Nery Persichini interpreta que la tendencia a la baja del dólar se debe a que "hubo viento a favor desde el exterior: la postura de la Fed de ser menos agresiva con la suba de tasas y el empuje de Brasil por la expectativa que genera Bolsonaro". En ese contexto, "la agenda del Banco Central es efectiva, ya se cumplieron tres meses manteniendo el dólar en la zona de no intervención. Eso alienta a los inversores a posicionarse en bonos argentinos y explica que el riesgo país haya bajado 100 puntos en dos semanas. Son buenas noticias en un contexto en el que la economía real no levanta. Seguimos en una tensa calma, estamos en una zona complicada, pero ya hay un matiz diferente".