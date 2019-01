Baby Shower solidario por Mayra Barrios y sus trillizos

Mayra Barrrios, una joven de 28 años, se encuentra en la dulce espera de trillizos. Es madre de dos hijos, de 7 y 3 años, su esposo la abandonó y se encuentra sola por lo que familiares y amigas realizarán un Baby Shower Solidario en su ayuda.

Un grupo de amigas de Mayra decidió realizar el Baby Shower Solidario mañana jueves en la Sociedad Sirio Libanesa de Libertador General San Martín desde las 19.

Mayra mencionó que la espera de los trillizos es una bendición de Dios, agregó que es una joven madre, casada y abandonada, con dos hijos y a la espera de otros tres. "He pasado momentos difíciles, sin embargo, continúo luchándola, no sólo por los hijos que vendrán sino también por los que ya tengo, gracias a Dios estoy de pie", afirmó.

Recordó que cuando estuvo internada los médicos le aseguraron que eran sólo dos las criaturas por venir, luego le hicieron otros estudios y también le reiteraron que eran dos, sin embargo, con el paso de algunos días, decidió hacerse otra ecografía y fue allí que se descubrió que son tres los bebés, "el médico que me realizó la última ecografía me dijo que salían tres, me quedé sorprendida y le pregunté si estaba seguro porque me aseguraban eran sólo dos, sin embargo, me hizo escuchar los latidos de sus corazones por lo que comencé a llorar de emoción y a la misma vez me preguntaba qué haría con tres hijos más".

Agradece a Dios haber puesto a personas importantes, en este momento, en su camino, entre ellos su familia y amigos que la están acompañando y ayudando en esta dulce espera, "pensé que estaba sola y veo ahora que tengo el apoyo de mucha gente que viene colaborando con nosotros a la que le agradezco de todo corazón y en especial a Dios que es quien puso a esas personas en nuestro camino", enfatizó.

Consultada para cuándo estiman que nacerán los trillizos expresó que los médicos le dijeron que no llegará a los 9 meses de gestación y que calculan que podrían nacer en febrero o marzo, "mi cuerpo no es lo suficiente grande para poder alojar a los bebés y otra que se mueven un montón, incluso no me dejan dormir ni respirar bien por lo que estoy constantemente con oxígeno por ese tema".

Dos gemelas y un varón

Respecto a lo que se descubrió con la ecografía informó que son dos placentas, "en una están las gemelas y en la otra está el varoncito".

De cómo puede la gente ayudarla dijo que con lo que puedan, "con pañales, ropas, leche, la verdad con lo que la gente pueda darme desde el corazón". Sobre su situación económica mencionó que antes de este embarazo y a pesar de estar casada se dedicaba a vender pan casero en la vía pública, luego masas dulces o jugos, "la gente ya me conoce, siempre fui una mujer trabajadora y por esta situación estuve internada casi tres meses; son mis padres los que nos están ayudando con el plato de comida y si con uno ya es difícil imagínense con tres. El que pueda ayudarme económicamente bienvenido sea".

De mucho riesgo

Amelia Quinteros conoció a Mayra a través de su profesión, estimuladora en el CIC del barrio La Loma, trabaja con gimnasia para embarazadas y luego de que le avisaran de ella la acercaron al domicilio dándose con la novedad de que era un embarazo de mucho riesgo, “Mayra estuvo en reposo mucho tiempo, fue una situación difícil tanto económica como física mental para ella bastante estresante, ahora se está levantando y los bebés están muy bien”, comentó.

Regina Lacci, quien se autoproclamó madrina, invitó a todos a participar y colaborar con pañales y otras ayudas. Habrá juegos, sorpresas y payasos.