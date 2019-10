Axel habló por primera vez tras el escándalo con Tini: "Sentí bronca y lloré"

En una entrevista televisiva, Axel reveló cómo vivió ese momento. "Tuve lógicamente una mezcla de muchas emociones. Por un momento sentí angustia, sentí bronca también. No entendía el por qué ¿no? Porque realmente era un malentendido. Si ves el video, no tiene nada grave o malintencionado en absoluto. Pero bueno, después me sentí tranquilo porque sé cómo actúo, y cómo soy y qué principios tengo en mi vida. Entonces dije: 'Bueno, será un malentendido que ya menguará, ya se diluirá'”, comenzó el artista.

"Realmente fue movilizante porque nunca mi carrera se construyó a base de un escándalo. Nunca promocioné desde el amarillismo. No soy así, simplemente no soy así. Yo estaba tranquilo", continuó Axel. "Confieso que un día hasta lloré, lloré porque me preguntaba por qué. Entiendo que la sociedad puede estar con una dinámica más violenta últimamente, o no sé... pero me preguntaba por qué. ¿Y sabés? Volvía siempre a la tranquilidad que me da estar en paz conmigo", agregó.

Además, se refirió al episodio que se viralizó en las redes: "Mirá, lo que pasó con Tini fue un malentendido. Sole (Pastorutti) lo dijo en PH (el programa de Andy Kusnetzoff) el otro día. Que le agradezco a Sole porque es una gran amiga. Ella contó lo que sucedió: estábamos en un móvil en Telefe, donde éramos veinte artistas, esto que nombrábamos recién, con un solo micrófono, con la cucaracha, pasándonos el auricular de uno a otro. Totalmente espontáneo, con el delay lógico de un móvil desde Madrid a Buenos Aires. Y hubo un malentendido, simplemente, del cual yo no me entero hasta que estaba con Sole charlando tras bambalinas del teatro el día del show. Estábamos hablando con Sole y se acerca Tini y nos cuenta lo que estaba pasando", dijo.

Además agregó: "Después del concierto, fijate la buena onda, Tini agarra mi celular y hace a modo selfie un video para mis hijas y para mi hijo invitándolos a los conciertos que va a hacer ahora en octubre en el Luna Park. Porque yo a Tini de vez en cuando le mando videitos por WhatsApp de mis hijas cantando y bailando canciones de ella porque son muy fanas.