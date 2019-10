Carlos De Giorgi y el momento del “lobo”

El objetivo de Gimnasia y Esgrima ante el “lobo” mendocino es volver a la senda de la victoria. Ayer el plantel hizo fútbol formal y se observaron dos variantes.

El domingo en la tierra del buen vino será un duelo de necesitados, porque ambos “lobos”, el jujeño y los de Mendoza, vienen con una seguidilla de partidos sin ganar, los “albicelestes” con cinco y los “blanquinegros” con seis al hilo.

Sin embargo, para el arquero Carlos De Giorgi, Gimnasia debe centrarse en su equipo, “sabemos de la situación de ellos pero debemos preocuparnos por nosotros, creo que el partido pasado se vieron cosas interesantes, logramos un juego que por ahí lo habíamos perdido, le dimos más intensidad al partido que lo teníamos en las primeras fechas, tratar de poder hacer lo mejor posible en Mendoza y sumar de a tres porque ya es hora”, aseguró.

El plantel “albiceleste” piensa en cortar la racha, porque sin dudas genera ansiedad, “por parte de todos obvio las ganas de ganar siempre están y más cuando venís de una seguidilla de encuentros sin poder festejar, sobre todo de local, aunque tuvimos partidos complicados como con Tigre, Quilmes, Chacarita, salvo el último que All Boys venía mal pero se nos paró muy atrás y no podíamos romper por ningún lado, le llegamos varias veces y no pudimos concretar”, explicó marcando que tendrán que afinar la puntería.

Pero el arquero del “lobo” ponderó el gran trabajo que se hace todos los días, “estamos bien, trabajamos mucho durante la semana, solo tenemos que esperar el momento de cortar la racha y se pueda abrir el arco de una vez por todas”.

De local o visitante, Gimnasia de Jujuy tiene en claro cómo salir a jugar, “la idea es la misma, meterle mucha intensidad, ejercer esa presión arriba para que ellos se equivoquen y nosotros estar finos para hacer la diferencia, tenemos que hacer el mismo planteo táctico que hicimos la fecha pasada”, sostuvo al tiempo que el “1” jujeño espera que por la necesidad y por ser local, el “lobo” de Mendoza salga a jugar, “uno espera eso, que ellos salgan porque siempre pasa eso, y ahí se abren los espacios, tenemos que tener el mismo juego y llegar bien, con claridad”.

Sucede que se abrirán los espacios, “es una cancha grande, ojalá que salgan a buscar el partido porque necesitan como nosotros y ahí debemos estar finos en los últimos metros, concretar, hacer el gol y después saber manejar el partido”.

Carlos De Georgi se muestra cada vez mejor, “para el arquero es importante que no le conviertan, mantener el arco en cero, me siento un poco mejor, tuve dos desgarros en el mismo músculo antes de la pretemporada, por suerte ya lo estamos curando”, culminó.



Fútbol formal

Ayer por la mañana en Papel NOA, Gimnasia y Esgrima realizó la práctica de fútbol formal con miras al duelo ante el “lobo” de Mendoza el domingo.

De entrada, más allá de que el DT Marcelo Herrera confirmará el equipo minutos antes del partido, se pudieron observar dos cambios, uno obligado, porque Daniel Juárez con una molestia física es baja tal cual lo había adelantado El Tribuno de Jujuy, por lo tanto regresará a la titularidad Gonzalo Castillejos, y el otro cambio será táctico, ya que Hernán Hechalar irá por Matías Córdoba.

El once será con De Giorgi; López, Sánchez, Lazzaroni, Ferreyra, Carabajal, Gallegos, Busse, Sanabria, Hechalar y Castillejos.

El plantel realizará trabajos con pelotas paradas hoy por la mañana, luego se dará a conocer la lista de los jugadores que van a viajar a la provincia cuyana por la tarde-noche en colectivo.