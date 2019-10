Pese a intensificarse la búsqueda de Leandro Gustavo Bravo en distintos sectores de la provincia, crecen el desaliento, la desesperanza y el dolor de sus familiares.

Hoy se cumplen catorce días desde aquel viernes 27 de septiembre cuando Leandro Gustavo Bravo fue visto por última vez por su hermana en la vivienda que ambos ocupan en la calle San Mateo 659 del barrio La Merced en la ciudad de Palpalá.

Dos son las frases que conmueven y conmocionan a toda la comunidad palpaleña: "No sé quién lo tiene, queremos que nos entreguen a mi sobrino quien lo tenga", fue la frase que resonó finalizada la marcha, luego de hablar familiares con efectivos de la Brigada de Investigaciones, leyes especiales y el comisario inspector Hernán Vargas de la Unidad Regional Nº 8 y la expresada con un marcado dolor en su rostro por Nicole a El Tribuno de Jujuy, en la tarde de ayer cuando dijo: "A esta altura siento que mi hermano está muerto".

Advertencia policial

Nicole bravo en diálogo con El Tribuno de Jujuy afirmó que después de realizada la marcha y mantenido una entrevista con los efectivos policiales están recluidos en sus domicilios.

"La Policía teme por nuestra integridad física" afirma Nicole Bravo a la vez que agrega que "nos pidieron que no salgamos de la casa, que cuide a mis hijos, porque no saben quiénes pueden tener retenido a mi hermano o quiénes lo mataron".

Finalizada esa frase Nicole rompe en llanto, pese a ser una persona fuerte y haber sido quien realizó distintos rastrillajes por algunos de los lugares que ellos supusieron que podía estar su hermano, a quien le gustaba salir a pescar y cazar por la zona de forestal.

Los familiares del joven desaparecido afirmaron que los efectivos policiales le recomendaron que no se expongan y que con su accionar más que ayudar podría entorpecer el trabajo que están realizando.

En otro orden de cosas, extraoficialmente trascendió que Leandro Bravo podría tener una relación de mucha amistad con el dueño de la carnicería donde habría estado el día sábado en que los vecinos lo vieron por última vez junto a un grupo de personas.

Nicole apesadumbrada manifestó que todo esto "es muy raro, Leandro no manejaba dinero, tampoco era de salir a tomar y mucho menos a drogarse". También remarcó que su hermano no tenía un teléfono celular importante y que de hecho solamente se podía comunicar cuando estaba en algún lugar donde había WhatsApp "ya que tenía la línea cortada", lo cual hace que no se lo pueda ubicar por el celular.

Un hombre encontrado muerto en Río Blanco alerto a familiares e investigadores del caso, aunque rápidamente trascendió que se trataba de un indigente con residencia en esa localidad que murió por causas naturales.