Video. "Nuestra propuesta siempre tiene que ver con llevar alegría a la gente"

¿Qué nos pueden decir de su nuevo tema "El Chulo"?

Néstor González: Es una canción como todas las de nuestro repertorio, nuestra propuesta siempre tiene que ver con llevar un poco de alegría a la gente, a través del ritmo característico nuestro, el carnavalito jujeño. Así que a "La Llama que baila" y al "El Coya Dance" ahora se suma "El Chulo" que está funcionado muy bien, está teniendo la aceptación de todo el público que nos sigue que es amplio no solo en Jujuy sino en todo el país, se está recibiendo muy bien y para nosotros eso es una alegría inmensa porque precisamente lo que buscamos es que la gente participe con nosotros, que baile, que cante, que lo que dure una canción o un espectáculo de La Cantada la pase bien.

"El Chulo" tiene su videoclip, ¿qué nos pueden contar de este trabajo audiovisual?

Oscar González: Es un video que filmamos hace cerca de 20 días en Purmamarca y es muy pintoresco, la verdad que quedó hermoso, con los bailarines del grupo Vamos Con la Nuestra (Vclc Crew) que son increíbles. Estamos muy contentos por la gran aceptación que le está dando la gente, sobre todo los niños que constantemente nos mandan sus fotos con el chulo puesto. Estamos muy felices.

Uno de sus grandes éxitos de La Cantada es "La Llama que baila". ¿Cuántas visualización ya acumula en YouTube este video?

O.G.: Tiene más de 20 millones de visitas, la verdad nos sigue dando satisfacciones, la gente de todo el país la canta y la baila y cuando aparece la llama es una cosa de locos, seguimos difundiendo nuestra música y no solo la llama es sensación en vivo, el coya también, es una locura. Estamos muy contentos con el repertorio de La Cantada y ahora incluimos "El Chulo".

N.G.: Cuando cantamos "La llama..." es como si recién saliera, es un tema que se refresca en cada actuación y cada año se suman más vistas en YouTube. Y lo que pasa con la llama y los niños es increíble, los chicos se vuelven totalmente locos cuando la ven.

¿Tienen previstas presentaciones próximamente?

N.G.: Vamos a estar este fin de semana en varios sitios. El viernes (por hoy) nos presentaremos en la peña Apacheta, ubicada en calle Güemes 759 -ya quedan pocas entradas-, el sábado estamos en Trancas en la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo en Tucumán y el domingo en San Pedro, en nuestro pueblo, donde participaremos del 4º Festival de la Peña Colorada. Y el otro fin de semana vamos a estar en el Festival Nacional del Limón en Tafí Viejo y después ya nos vamos a Córdoba y también a Buenos Aires para seguir con la promoción, al sacar un nuevo single hay que apoyarlo.

¿Están pensando en material discográfico?

N.G.: De sencillo en sencillo vamos armando el disco, hace más de un año que estamos sacando singles, tenemos una canción con Sergio Galleguillos, "Carnavalera", una canción con Los Tekis que se llama "Carnavaleame el corazón", está también "Un poquito de Carnaval" y "Espinita de Cactus", todas serán parte del nuevo disco de La Cantada que esperamos sacar en abril o mayo del año. Todas las canciones están en las plataformas digitales y tienen su videoclip en nuestro canal de YouTube. Hoy en día estas son las vías para difundir nuestro trabajo.

¿Son activos en las redes sociales?

O.G: Sí estamos a full con eso, con Facebook, Twitter, Instagram, es lo de hoy.

Néstor, ¿qué nos puede decir de su faceta como compositor?

N.G.: La verdad que es una bendición de Dios que canciones que uno escribe en la intimidad después las pueda escuchar en otras voces, ya sean conocidos o no tanto los artistas que las interpretan. Cantan temas míos Jorge Rojas, Los Manseros Santiagueños, Cuti y Roberto Carabajal, Sergio Galleguillos, Canto 4, Los Izkierdos de la Cueva, los chicos de Tunay, Los Tekis y muchos más, muchos que recién comienzan y me piden temas y trato de compartirles lo que a mí me nace y la verdad que es muy lindo, es una carrera paralela que tengo la de compositor y a mí me llena el alma poder cantar mis temas con mi hermano y también escucharlos interpretados por otros artistas.

¿Cómo se viene el verano para La Cantada?

O.G.: Con todo, tenemos confirmada nuestra participación en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María del año entrante, el 16 de enero, salimos revelación en 2014 en este encuentro y volver es un privilegio ya que es un festival muy importante para todo artista, también están La Chaya, La Vendimia, y más encuentros por cerrarse.