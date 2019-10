Preocupación por la falta de alumbrado público

Desde hace más de un año habitantes del barrio La Paz reclaman por la falta de alumbrado público en el pasaje Estados Unidos y la calle Brasil. La preocupación es un grande porque concurren más de ochenta niños a una vivienda donde se les asiste con una copa de leche. Los vecinos debieron improvisar instalaciones eléctricas en sus veredas para colocar focos, incluso compraron los cables y otros elementos para que el municipio local les instale el alumbrado público, pero hasta el momento no encontraron respuesta de las autoridades.

El vecino José Guzmán dijo que "hace ya exactamente un año con seis meses que reclamo para que el municipio nos arregle el alumbrado público, por lo menos un foco le pido para este pasaje, mire, yo trabajo durante todo el día y de noche soy sereno, entonces siempre debo dejar alguien mayor para que cuide a mis hijos porque aquí es un barrio peligroso.

Uno puede asegurar bien la casa, pero si no hay luz en la calle, somos un blanco fácil para los delincuentes, mire, ni en la esquina ese foco funciona".

Guzmán también manifestó que "de las tantas veces que fui al municipio, llegué a un acuerdo de comprar el cable, el brazo que sujeta al faro y ni con todos los elementos en mano para que lo instalen, tampoco vinieron. Volví a insistir y me respondieron que no tienen combustible para hacer andar el camión con el que trabajan, la verdad hay una falta total de preocupación por responder a nuestro pedido".

Focos en la vereda

La responsable de la copa de leche, Rosa Salazar, dijo que "mire, aquí en el barrio asistimos a 80 niños con una copa de leche, desde hace tiempo y este invierno tuve que instalar focos en la vereda, gastos de energía que debí pagar, pero eso no importa, pasa que ahora ya está lindo a las 19 horas, antes en el frío estaba oscuro y bueno me preocupaban los niños en medio de la oscuridad. La verdad no tengo tiempo para reclamos, solo les recomiendo a los padres que vengan a retirar a sus hijos en las tardes.

Sabe, vivimos tiempos donde no nos importa el prójimo así que debemos sacar fuerzas propias e iluminar cada vecino con un foco en la vereda".