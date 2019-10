Ministro Alejandro Finocchiaro: “Kicillof crearía la categoría de ´narcotributista´”

Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, se sumó a la críticas contra el candidato a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, quien había dicho en una entrevista que "hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo”. En ese sentido, el funcionario dijo que no se trató de un error o un exabrupto del ex ministro kirchnerista. “No lo dijo para salir del apuro o porque se equivocó, lo dijo porque ideológicamente cree eso. Si fuera Ministro de nuevo crearía la categoría de “narcotributista” porque él está convencido de eso y yo no estoy convencido de eso”, ironizó en diálogo con el programa Border Periodismo, que se emite en Radio Nacional.

“Pienso que muchas personas que pierden su trabajo o la están pasando mal están haciendo lo posible por subsistir honradamente. No todo el que pierde el trabajo tiene que delinquir. De hecho, cuando Kicillof habla de esto, no habla de una persona que perdió el trabajo en una verdulería o una carnicería y se llevó un pedazo de carne o un pedazo de fruta para comer. Está hablando de narcotráfico y el narcotráfico está mal”, dijo el ministro y también candidato a intendente de La Matanza.

El disparador de la polémica de la semana tuvo lugar el domingo pasado después de que Kicillof brindara una reportaje al periodista Luis Novaresio en canal América y criticara las medidas de los gobiernos nacional y provincial para combatir el narcotráfico. El ex ministro de Economía sostuvo que la administración bonaerense deja “un endeudamiento espantoso y mal hecho”. Invitado al programa Debo Decir, Kicillof expresó que se realizó “un ajuste feroz mientras se endeudaban”.

Consultado por su posición con respecto a la despenalización de la marihuana, manifestó que “en Argentina para uso medicinal es legal y está muy bien, pero está funcionando mal, es un problema de administración de las cosas básicas”. Luego se refirió a la problemática del narcotráfico y declaró: "El problema no es perseguir al pequeño consumidor, con la pérdida de empleo hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo, obviamente es un delito, pero no pasa por ahí el fenómeno”, cuestionó la política de seguridad del Gobierno.

Las críticas contra el candidato del Frente de Todos no se hicieron esperar y desde el oficialismo le dispararon con munición gruesa. "Los narcotraficantes no son pobres ni desocupados, son millonarios. Después de recorrer toda la Provincia, puedo asegurar que las personas que están en situación de pobreza o que pierden su trabajo no son narcotraficantes”, dijo la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. “El problema no es perseguir al pequeño consumidor, con la pérdida de empleo hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo, obviamente es un delito, pero no pasa por ahí el fenómeno”, añadió.

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, por su parte, criticó en duros términos al candidato a gobernador del Frente de Todos, y aseguró que “podría alentar el saqueo, el robo a bancos y a matar gente”.

Kicillof dio una nueva explicación

El ex ministro K habló esta mañana sobre la polémica. En diálogo con radio La Red, Kicillof dijo “ser víctima de una campaña sucia”. “Cuando hablé del narcotráfico me sacaron de contexto y fui víctima de una campaña sucia. Vidal bajó 30% el presupuesto en seguridad, y los delitos vinculados a drogas subieron. Este gobierno fracasó en materia de seguridad y narcotráfico. Este gobierno intentó suplir con el marketing todas sus falencias. Me quieren demonizar. Dijeron que yo venía del comunismo... ya parece joda”, sostuvo.

En ese marco, aseguró que “la situación financiera de la Provincia es un espanto. Es urgente cambiar las prioridades en la provincia de Buenos Aires" y prometió que "no va a dedicarse ni un día a la ‘pesada herencia’”. “Este gobierno fracasó en materia de seguridad y narcotráfico”, sentenció.

